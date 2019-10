Una bella domenica di sole ha salutato in piazza Cavalli a Piacenza la prima edizione de “Il Profumo del Bosco – Festa del Tartufo Piacentino”.

La biodiversità e la variegata orografia del territorio piacentino fanno sì che, grazie all’operosità ed all’ingegno dei piacentini, si siano radicate nella provincia tradizioni ed eccellenze enogastronomiche di altissimo livello. In Italia tutti conoscono la qualità indiscutibile dei vini dei colli piacentini e apprezzano il gusto dei salumi di Piacenza, per non parlare della pasta fresca che solo qui si può trovare. Purtroppo pochi sanno che il territorio piacentino nasconde un’altra eccellenza “alimentare”, il Tartufo.

Una prelibatezza celebrata e festeggiata dall’evento che ha animato la domenica cittadina, fortemente voluto dall’“Associazione Nazionale Tartufai Italiani” Emilia Romagna sezione di Piacenza e dall’“Associazione Provinciale Tartufai Piacentini”, con la collaborazione caldeggiato dal Comune di Piacenza che ha offerto la sua collaborazione e che ha visto l’adesione della Associazione Provinciale Apicoltori Piacentini così come di diversi altri produttori di bontà del territorio.

In mostra nel cuore della città esemplari del pregiato fungo sotterraneo (ipogeo), molto apprezzato e richiesto anche in quelle che sono considerate le capitali italiane del tartufo quali Alba, Asti e altre località toscane, umbre e marchigiane. Tartufo fresco, sia nero che bianco, ma anche quello lavorato, sempre da realtà del territorio, per produrre olio aromatizzato e salse o salumi dal gusto inequivocabile.

Per i visitatori anche uno stand gastronomico dedicato, con una serie di piatti gourmet rigorosamente al tartufo.