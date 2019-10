Un incontro di sapori, di armonie e di sensibilità: circa 230 persone hanno partecipato sabato sera alla tradizionale cena procidana di Africa Mission alla parrocchia di Santa Franca a Piacenza.

E’ stata l’occasione per far conoscere le attività di cooperazione della Ong piacentina fondata da Don Vittorione e attiva in Uganda nella regione del Karamoja: il ricavato della serata sarà destinato al finanziamento delle attività di promozione umana in corso presso la popolazione Karimojong.

Squisito il menu a base di pesce cucinato dai volontari giunti dall’isola di Procida, accompagnato per l’occasione dai vini piacentini della cantina “Ferrari e Perini Wine Group” di Piacenza e dalla Cantina Gaiaschi di Ziano. Il tutto all’insegna dello slogan “Un incontro di Sapori e Solidarietà!”, perché Africa Mission ritiene che sia “la solidarietà la vera forza capace di cambiare la vita alle persone. Il segno distintivo del cristiano e della carità, diceva don Vittorione Pastori, è la capacità di condividere i propri beni, la propria gioia. Il cristiano, ci ricorda Papa Francesco, è un uomo capace di gioire dei doni che ha ricevuto e poi di condividerli”.