Innalzamento secondo marciapiede alla stazione di Fiorenzuola, cantiere fino a 3 dicembre

Al via i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per l’innalzamento del secondo marciapiede a servizio dei binari 2 e 3 nella stazione di Fiorenzuola (Piacenza). Il cantiere sarà operativo fino al 3 dicembre

Durante la prima fase di attività, fino al 13 novembre, – viene spiegato – i treni in direzione Bologna potranno allungare i tempi di viaggio fra 5 e 10 minuti. Inoltre, sono previste modifiche al binario di fermata dei treni che effettuano servizio a Fiorenzuola.

Al termine dei lavori, in programma per l’inizio di dicembre, anche la seconda banchina della stazione sarà alta 55 centimetri – secondo lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani – e dotata di mappe tattili a terra per un più agevole accesso ai treni da parte di tutti i viaggiatori. L’adeguamento del primo marciapiede era stato infatti realizzato da RFI l’estate scorsa.

Entro fine 2019 entrerà in funzione anche il primo dei due bagni automatici e autopulenti previsti, in grado di garantire maggiore resistenza agli atti vandalici e condizioni igieniche adeguate e costanti. L’installazione del secondo bagno è programmata per l’inizio del 2020.