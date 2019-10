Innovazione e piccola industria, quali opportunità di finanziamento? Incontro in Confindustria

La Regione Emilia-Romagna ha emesso una nuova edizione del bando per Progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o servizio per le PMI, nell’ambito del Programma Operativo Regionale/Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.

Il bando si rivolge alle piccole e medie imprese impegnate in percorsi di innovazione tecnologica e diversificazione dei propri prodotti e/o servizi, con l’obiettivo di accrescere la quota di mercato o di penetrare in nuovi mercati.

Per approfondire i contenuti di tali misure, la Piccola Industria di Piacenza, LEAP – Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza e MUSP – Macchine Utensili e Sistemi di Produzione, hanno organizzato un incontro che si terrà il 16 ottobre alle 10, nella sede di Confindustria Piacenza.

Il Programma

Cristina Dodici, Presidente Piccola Industria Confindustria Piacenza – Saluto

Danilo Mascolo, Responsabile Ricerca e Innovazione Confindustria Emilia-Romagna e CERR – Confindustria Emilia-Romagna Ricerca DIH – L’edizione 2019 del bando per Progetti di innovazione per le PMI per favorire le attività di sviluppo delle imprese

Alberto Sogni, Direttore LEAP – Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza; Michele Monno, Direttore MUSP – Macchine Utensili e Sistemi di Produzione – I laboratori di ricerca del Tecnopolo di Piacenza e le imprese: una collaborazione fondamentale per partecipare ai bandi regionali e una partnership strategica per l’innovazione

Casi di successo: Agrosistemi Srl e Rolleri SpA, due testimonianze aziendali di innovazione per le PMI