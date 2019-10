“Interesse e affidamento del minore nel processo di famiglia”, convegno in Tribunale

E’ in programma venerdì 18 ottobre il secondo convegno organizzato dalla Sezione piacentina dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia dal titolo: “L’attività istruttoria nel processo di famiglia – interesse e affidamento del minore nel processo di famiglia”.

L’evento è patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Piacenza e dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza, con la collaborazione del Tribunale di Piacenza. Il convegno, che sarà moderato dall’Avvocato e Prof. Mauro Paladini, già magistrato ordinario dal 1992 al 2001, attualmente Professore Associato di Diritto Privato presso l’Università di Brescia si svolgerà venerdì dalle ore 15 alle 18 nella Sala delle Colonne del Tribunale di Piacenza, recentemente restaurata e intitolata al Magistrato Emilio Alessandrini.

Relatori di eccezione il Giudice Dott.ssa Marisella Gatti, Presidente Sezione Civile del Tribunale di Piacenza, e la Dott.ssa Maria Carla Gatto, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano, che dopo una breve introduzione generale affronteranno il tema dell’affido dei minori e dell’affido dei minori ai servizi sociali.

Marisella Gatti è entrata in magistratura nel 1990 classificandosi ai primi posti della graduatoria del concorso nazionale ed ha iniziato la carriera come Giudice Penale nel Tribunale di Milano. Da novembre 1997, dopo aver chiesto il trasferimento al Tribunale di Piacenza, svolge le funzioni di Giudice Civile. Maria Carla Gatto, già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Brescia, dal 2017 è Presidente del Tribunale per i Minorenni del Capoluogo Lombardo e componente del Comitato Scientifico del Consiglio Superiore della Magistratura e referente per la formazione del distretto della Corte D’ Appello di Milano.

La parte medico- scientifica del convegno sarà affrontata dal Dr. Giovanni Battista Camerini, specializzato in psichiatria e in neuropsichiatria infantile, che si occuperà della Consulenza Tecnica d’Ufficio nel processo di famiglia. Analizzando i compiti, gli ambiti e i limiti della Consulenza Tecnica d’ Ufficio. Il Dr. Camerini è docente di neuropsichiatria infantile a Padova e membro di prestigiose società scientifiche, oltre ad essere autore di numerosi libri scientifici tra cui il Manuale Psicoforense dell’ età evolutiva.