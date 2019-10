Investimenti: come scegliere le azioni da acquistare

La difficoltà principale che si deve affrontare quando si decide di investire in borsa consiste nel decidere su quali titoli azionari speculare. Per il “comune mortale” infatti la maggior parte delle società quotata in borsa sono più o meno simili, e si trova una certa difficoltà nel decidere come investire. Per farlo è importante considerare una serie di elementi, che riguardano sia l’andamento dello specifico settore di cui una società fa parte, sia l’attività economica dell’azienda stessa.

Evitare la scelta: le strategie di trading

In realtà non si tratta di evitare la scelta, quanto piuttosto di approfittare delle decisioni di altri. Oggi sono numerosi i siti internet che propongono indicazioni su quali siano i titoli azionari più interessanti del momento, o su quali affari siano imperdibili, rispetto a tutti gli altri presenti sul mercato. Siti come Investire in Borsa propongono anche guide, molto semplici anche per chi è alle prime armi, che permettono di imparare rapidamente i piccoli “trucchetti” che anche gli investitori di lunga data utilizzano quotidianamente. Chiaro che conoscere il mercati e la situazione delle società quotate in borsa è comunque un plus di cui si può approfittare; mentre si apprendono queste informazioni però si può sin da subito cominciare ad investire, ad esempio sfruttando le piattaforme di trading disponibili in rete.

Acquistare un titolo azionario

Chi non ha mai investito in borsa, ma intende farlo, spesso non sa neppure come si comincia, ossia come si acquista un titolo. Per farlo è necessario approfittare di un intermediario; o meglio, ci sono alcune società che vendono i propri titoli direttamente al pubblico, alle quali il singolo privato cittadino si può rivolgere, ma stiamo parlando di una minima parte di tutte quelle quotate in borsa. Solitamente ci si rivolge ad un intermediario, in gergo tecnico un broker, che ci permette di accedere alla borsa e di acquistare titoli. A volte alcune società finanziarie, ad esempio molte banche, possiedono dei titoli e sono pronte a rivenderli ai propri clienti. In entrambi i casi sopra citati, il modo più veloce consiste nel cercare una piattaforma di trading che permetta la compravendita, attivare un account e acquistare ciò che si desidera.

Informarsi sulle società quotate

La compravendita di titoli azionari consiste nell’acquisto di un’azione, che sarà rivenduta quando la sua quotazione è molto aumentate, ottenendo un profitto. I titoli sono emessi da una società tenendo conto del suo “valore” intrinseco; quindi in sostanza sommando le quotazioni di tutti i titoli emessi da un’azienda si ottiene il valore di quella azienda. Se una società opera al meglio, ottiene un fatturato e dei guadagni elevati, le quotazioni dei titoli già emessi salgono, in quanto il valore stesso della società è aumentato. I trader che quotidianamente operano in borsa solitamente tengono sott’occhio le società che svolgono un certo tipo di politica economica, che ottengono buoni successi, o anche che si apprestano ad assorbire altre società. Tutti questi elementi fanno ben sperare sull’innalzamento delle quotazioni azionarie e quindi danno buone probabilità di ottenere profitti nel futuro prossimo.