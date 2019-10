Investito in viale Sant’Ambrogio, ciclista finisce in ospedale

Urtato da una vettura, ciclista finisce al pronto soccorso. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì in viale Sant’Ambrogio a Piacenza, nei pressi della rotonda di Piazzale Milano.

Coinvolto nell’incidente un ragazzo che procedeva in sella alla sua bicicletta, che dopo l’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, con una Volkswagen Passat è finito a terra riportando varie contusioni. E’ stato rapidamente soccorso dai sanitari, giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa e l’autoinfermieristica, e trasportato in ospedale. Dalle prime informazioni raccolte non si troverebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale, intervenuti con due pattuglie e impegnati anche a regolare la viabilità (nella foto).