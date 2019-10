“Io vorrei che questo ballo non finisse mai”, tournée in Inghilterra per lo spettacolo di Buscarini

“Io vorrei che questo ballo non finisse mai”, lo spettacolo/evento creato nel 2018 da Riccardo Buscarini e prodotto da Teatro Gioco Vita, protagonista al Festival “Ageless” di Leeds, in Inghilterra.

Ed è la prima tournée fuori dall’Italia. La creazione, per gli inglesi “I wish this dance would never end”, è in cartellone domani, venerdì 25 ottobre, alle ore 16.30 e alle ore 19.30. Buscarini, coreografo e danzatore piacentino che vive e lavora tra Italia, Spagna e Regno Unito, firma direzione artistica, testi e regia di “Io vorrei che questo ballo non finisse mai”, di cui è anche interprete insieme a Sabrina Fontanella e Vincenzo Verdesca. Suono, dj set e allestimento scenico sono di Davide Giacobbi / Santafabbrica, luci e proiezioni di Alessandro Gelmini, costumi e trucco di Vincenzo Verdesca.

“La danza è universale. La danza trascende le età”. Questo è il presupposto ideale del progetto artistico del Festival di Leeds, una due giorni che vede protagonisti artisti, film-maker, esperti che attraverso la danza affrontano il tema dell’età. Una vetrina che presenta lavori di compagnie locali, nazionali e internazionali che nei modi più diversi e originali gettano uno sguardo sui vari periodi della vita.

E “Io vorrei che questo ballo non finisse mai” è un invito a tutti, giovani e meno giovani a “portare le migliori scarpe da ballo” per scoprire insieme l’anima del cinema italiano degli anni 50 e 60: i tre performer invitano il pubblico a partecipare, attraverso il movimento, a famose scene di ballo tratte da celeberrime pellicole di Luchino Visconti, Federico Fellini, Vittorio De Sica, Dino Risi e altri. Rievocando l’immaginario della balera, lo spettacolo avvolge il pubblico e lo accompagna in un molteplice gioco di citazioni, rimandi e immedesimazione tra immagine in movimento, danzatore, suono, parola e spettatore. Occasione per far stare insieme generazioni e persone diverse.

Lo spettacolo/evento di Riccardo Buscarini è stato prodotto da Teatro Gioco Vita da un’idea di Roberto De Lellis, che cura la programmazione di teatro danza del Centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj e che segue anche la distribuzione di “Io vorrei che questo ballo non finisse mai”. Spiega il coreografo a proposito del progetto: «Quando mi è stato chiesto di chiudere il cartellone di Teatro Danza della Stagione di Prosa “Tre per Te” 2017/18 con un evento che specificamente contenesse il cinema, la danza e il coinvolgimento fisico del pubblico, ho subito pensato ad una festa dedicata al grande cinema italiano che possa esserne uno scanzonato e, allo stesso tempo, teso tributo denso di desiderio e nostalgia.

“Io vorrei che questo ballo non finisse mai” significa infatti questo: un’immagine di sogno. Perché tutti, in fin dei conti, vorremmo, o avremmo voluto, almeno per un solo fotogramma, essere protagonisti di quei capolavori. “Io vorrei che questo ballo non finisse mai” è una collaborazione con Sabrina Fontanella e Vincenzo Verdesca, artisti rispettivamente di cabaret e burlesque. L’evento è un tributo al grande cinema italiano attraverso il linguaggio del movimento e, ovviamente, del cinema, che avvolgerà e coinvolgerà il pubblico direttamente».

Foto Alessandro Bonadè