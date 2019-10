La Bakery chiude una settimana intensa contro Porto Sant’Elpidio “Arriviamo carichi”

Due vittorie in quattro giorni hanno contraddistinto l’ultimo periodo in casa Bakery, regalando entusiasmo e dimostrando grande prova di forza.

Ora si ritorna al PalaBakery, davanti al pubblico biancorosso, sabato 19 ottobre alle ore 21: l’avversario sarà Porto Sant’Elpidio, franchigia marchigiana con 2 punti in classifica ma pronta a riscattarsi dopo la recente sconfitta contro Cento. La Bakery arriverà alla partita dopo una rocambolesca vittoria alla “Bombonera” di Montegranaro che ha messo a dura prova gli uomini di Campanella.

I microfoni del prepartita hanno intercettato il vice allenatore Matteo Brambilla, che ci ha spiegato il momento dei biancorossi. “La gara a Montegranaro è stata molto intensa fisicamente e mentalmente, soprattutto quando il tifo dei padroni di casa si è fatto sentire. Abbiamo preso un minibreak ma siamo rimasti nella partita e di squadra siamo riusciti a vincere meritatamente”.

La stanchezza si fa sentire, ma sembra che la squadra sia sempre più in forma. Come arrivate allo scontro contro Porto Sant’Elpidio?

“Arriviamo carichi perché le vittorie ti fanno superare tutti i problemi. Dobbiamo incanalare questa energia nel verso giusto in modo che possiamo arrivare pronti contro un roster agguerrito. Non abbiamo fatto ancora niente, e dobbiamo far tesoro della sconfitta di Senigallia”.

Porto Sant’Elpidio che squadra è? Troverete una roster ferito, che nel turno infrasettimanale ha perso largamente in casa.

“E’ vero che Porto Sant’Elpidio ha perso nettamente con Cento, ma questo non conta perché ogni gara fa storia per suo conto. La squadra è di tutto rispetto, con giocatori che hanno militato in categorie superiori come Borsato, Costa e Lusvarghi. Vorranno sicuramente riscattarsi e noi dovremo farci trovare pronti davanti al nostro pubblico”.

La parola successivamente è passata a Giorgio Artioli, uno dei più prolifici tra i biancorossi. “C’è stanchezza. Veniamo da due partite e una trasferta di 900 km che pesano molto. Questa però non è una scusa, anzi, dobbiamo giocare sulla fatica e dimostrare chi siamo, soprattutto davanti al nostro pubblico. Porto Sant’Elpidio ha un quintetto di livello con ottime individualità. Anche se hanno solo 2 punti in campionato dovremo stare attenti e rispettare il piano partita del coach, senza sottovalutarli e mantenere i nervi saldi come fatto finora”.

La formazione allenata da Gianluca Pizi come tanti altri roster alterna esperienza e gioventù. Tra i più incisivi troviamo Bastone (14.5 ppg) e Costa (classe 1997), con una media di 13.8 punti a partita. Da segnalare il giovane 2001 Balilli, che si è già ritagliato 40 minuti sul campo. Ottima statistica quella dei tiri liberi che figura un netto 82%. Nel roster marchigiano figurano due vecchie conoscenze del basket piacentino, sponda Assigeco: Costa e Borsato nella stagione di A2 2016/2017.

Informativa sui biglietti – In occasione del match di sabato alle ore 21.00 il prezzo dei biglietti sarà a ridotto a 5 € per tutti. Per gli atleti Bakery l’ingresso sarà gratuito.

Foto Petrarelli