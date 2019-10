La “colletta” dei Te Quiero Euridice sognando Assago

Originale iniziativa quella dei Te Quiero Euridice, duo indie-pop di Piacenza formatosi nel novembre 2016, ormai noto grazie al suo primo EP “ Due”, e in particolare grazie al singolo I miei polsi, il cui video è stato girato nelle nostre colline.

I due ragazzi piacentini hanno infatti avviato una raccolta fondi tramite la piattaforma PostepayCrowd, che ha già visto svariati sostenitori, al fine di rimettersi in gioco con la realizzazione di un nuovo disco, caratterizzato da una diversa consapevolezza di scrittura e nuove sonorità. Il completamento della raccolta fondi è solo il primo passo per la band piacentina, che, in caso di successo dell’operazione, potrebbe essere addirittura selezionata per aprire il concerto di Levante ad Assago.

I Te quiero Euridice avranno diritto al ricavato delle donazioni solo se raggiungeranno il traguardo prefissato, quindi chiunque desideri sostenere il progetto musicale di Elena Brianzi e Pietro Malacarne non deve fare altro che raggiungere tale piattaforma (tramite il link qui sotto) e fare una donazione: numerose ricompense sono garantite a chiunque decida di donare, da una semplice copia autografata di “Due” fino a live acustici a domicilio.

https://www.eppela.com/it/projects/25100-te-quiero-euridice-l-indie-che-ha-bisogno-di-te