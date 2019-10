Piazza Cavalli come campo giochi, con calcio balilla, ping pong. Un’occasione che tanti bambini e le loro famiglie non si sono lasciati sfuggire.

Ad offrire questa occasione il “compleanno” della cooperativa sociale Eureka, che ha festeggiato i propri primi 30 anni di attività sabato 5 ottobre.

di 7 Galleria fotografica Trentennale Coop Eureka









Per celebrare questo importante anniversario, Eureka ha organizzato una giornata ricca di eventi dedicati sia ai professionisti dell’educazione che aperti a tutte le famiglie di Piacenza.

L’iniziativa, che ha visto la collaborazione di Comune di Piacenza, Università Cattolica e Fondazione di Piacenza e Vigevano, si è articolata in 3 momenti: convegno al mattino in Sant’Ilario, dedicato al tema “La capacità di essere felici: la resilienza nella formazione, nella vita sociale e nella famiglia”; al pomeriggio workshop sempre in Sant’Ilario e alla cartoleria Fagnola; in piazza Cavalli e in piazzetta Plebiscito, nel pomeriggio, laboratori e giochi per i bambini, per finire in serata concerto con Federica Infante e Stereo Gazette.