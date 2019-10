La Festa delle Matricole arriva nel cuore della città

E’ confermato per mercoledì 30 ottobre dalle 18 alle 21, tra piazza Cavalli e piazzetta Pescheria a Piacenza, l’appuntamento con la Festa delle Matricole, dedicata agli studenti che iniziano, negli atenei cittadini, il proprio percorso universitario.

L’iniziativa, a partecipazione gratuita per gli studenti coinvolti, è organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la sede di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Polo territoriale del Politecnico di Milano, il Conservatorio Nicolini e l’Università di Parma, per il corso di laurea in Scienze Infermieristiche.

Invariato il programma rispetto all’appuntamento – poi rinviato a causa del maltempo – originariamente previsto per il 24 ottobre scorso: ai saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale e dei rappresentanti delle Università, seguirà un alternarsi di performance che vedranno salire sul palco alle 18.15 un ensemble del Nicolini, con Franco Mainardi alla tromba, Giorgio Gabrielli alla chitarra ed Enzo Frassi al contrabbasso. Le note della loro musica Jazz lasceranno il posto, alle 18.45, ai balli Hip-Hop di Julia e Giulia, mentre alle 19 il pubblico ascolterà l’esibizione canora di Julia e Melany. Dalle 19.15, Reggaeton ed Electronic Dance Music, intorno alle 20 musica soft – sempre con il Dj Girolamo Porcaro – per accompagnare la cena, dalle 20.30 di nuovo sul palco la Band del Conservatorio in versione acustica.

In caso di pioggia, la manifestazione si terrà sotto i portici di Palazzo Gotico.