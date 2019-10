La Gas Sales Piacenza riapre la campagna abbonamenti

Grande novità in casa Gas Sales Piacenza: la Società, infatti, ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti valida per la stagione 2019/2020 a partire da martedì 29 ottobre.

I tifosi avranno così un’ulteriore possibilità per sottoscrivere il nuovo abbonamento che permette di assistere al Palabanca alle partite del 75° Campionato di SuperLega Credem Banca e che vedranno impegnati Fei e compagni nel corso della stagione.

In totale sono 11 i match compresi nell’abbonamento; confermati i prezzi:

– Abbonamento Numerato Gold euro 195 (intero); euro 165 (ridotto)

– Abbonamento Numerato Silver euro 175 (intero); euro 150 (ridotto)

– Abbonamento Libero euro 140 (intero); euro 120 (ridotto)

I sostenitori biancorossi potranno acquistare l’abbonamento presso gli sportelli di Banca di Piacenza e di Gas Sales Energia, già attivi durante la fase di prelazione e vendita libera e sul circuito online di Vivaticket e presso gli sportelli abilitati.

Sono previste riduzioni per Under 18 e Over 65 mentre per gli Under 8 e per i tesserati You Energy Volley è previsto l’ingresso libero senza posto a sedere. Per sottoscrivere l’abbonamento Lupi Biancorossi e conoscere le ulteriori agevolazioni a loro riservate rivolgersi al Club al numero 320/9433667.

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario esibire il documento di identità. L’abbonamento prevede il posto numerato e riservato, ad eccezione del settore di Tribuna Libera (senza posti numerati). L’abbonato avrà diritto ad un posto solo ed esclusivamente nel settore acquistato. La tessera è univoca, non cedibile; in caso di smarrimento inviare una e-mail a info@gassalespiacenza.it.

SPORTELLI BANCA DI PIACENZA

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC) – (due sportelli disponibili)

Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC)

Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC)

Agenzia 3 Via Conciliazione, 47 – Piacenza (PC)

Agenzia 4 (Dogana) Via Coppalati, 6 – Le Mose – Piacenza (PC)

Agenzia 6 (Farnesiana) Galleria del Sole, 1/3 – Farnesiana – Piacenza (PC)*

Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC)

Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC)*

Filiale di Casalpusterlengo Via Cappuccini, 3 – Casalpusterlengo (LO)

* Agenzia aperta il sabato mattina

SPORTELLI GAS SALES ENERGIA

Alseno Via F.lli Cervi, 143 – Alseno (PC)

Borgotaro Viale Bottego, 2

Carpaneto Roma, 20 – Carpaneto Piacentino (PC)

CodognoVia Roma, 19 – Codogno (LO)

Cortemaggiore Via Cavour, 27 – Cortemaggiore (PC)

Fidenza Piazza Ponzi, 4 – Fidenza (PR)

Fiorenzuola d’Arda Via Genesio Bressani, 77 – Fiorenzuola d’Arda (PC)

Piacenza Via Borghetto, 48 – Piacenza (PC) – (due sportelli disponibili)

Roveleto di Cadeo, Via Emilia, 65 – Roveleto di Cadeo (PC)

Salsomaggiore Terme Via Valentini, 16 – Salsomaggiore Terme (PR)