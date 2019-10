La “Giornata del riordino” inizia da Borgo FaxHall e dalla zona della stazione

Si intitola “La differenza oggi la fai tu. Insieme ripuliamo la città” la Giornata del Riordino organizzata dalla Galleria Commerciale di piazzale Marconi e dall’Associazione Pendolari di Piacenza con il patrocinio del Comune di Piacenza. Un momento di condivisione e di cittadinanza attiva per rendere ancora più bella Piacenza.

L’appuntamento è per le ore 8 di sabato 5 ottobre al parcheggio della Galleria Commerciale. Dopo la colazione offerta da Borgo FaxHall e la consegna dei materiali per la raccolta – pettorina, guanti, scope e tutto il necessario – i volontari partiranno con la pulizia della propria area d’intervento.

L’iniziativa è aperta a tutti, non è necessaria alcuna iscrizione. Per partecipare basterà presentarsi alle ore 8 di sabato al parcheggio della Galleria Borgo FaxHall. Le aree interessate saranno quelle limitrofe alla Galleria, a cominciare dal parcheggio dei pendolari su verso il terminal provvisorio dei bus. Ai partecipanti è offerta la possibilità di parcheggiare gratuitamente all’interno del parcheggio di Borgo FaxHall.

L’iniziativa è stata presentata durante la conferenza stampa alla Galleria Commerciale Borgo FaxHall alla presenza dell’Assessore alla Sicurezza e Partecipazione Luca Zandonella che ha ripercorso le tappe nella nascita del progetto. “Durante un sopralluogo per alcuni problemi della zona – ha sottolineato Zandonella – è nata l’idea di questa giornata che non è e non vuole essere una manifestazione estemporanea fine a se stessa, ma l’inizio di un percorso di collaborazione con gli operatori della Galleria Commerciale, i pendolari di Piacenza e i cittadini di questa zona. Un grazie particolare lo voglio rivolgere a Iren che offrirà gratuitamente ai partecipanti l’attrezzatura necessaria per la pulizia della zona”.

Un grazie ribadito dall’amministratore delegato Cesare Bertola, che ha voluto prima di tutto rivolgere un ringraziamento all’assessore Zandonella, “in cui ho trovato una persona disponibile attenta alle esigenze e ai bisogni della città e in particolare della situazione della Galleria Commerciale Borgo FaxHall. Un assessore attento, scrupoloso e attivo che non si risparmia per la sua città. Come detto dall’assessore questo è e sarà il primo di una lunga serie di collaborazioni con l’Amministrazione comunale e l’Associazione dei pendolari per poter rimettere in sesto con il sorriso la nostra città”.

“Sabato 5 ottobre sarà un momento di partecipazione importante a cui, mi auguro, parteciperà un gran numero di cittadini. Il messaggio che vogliamo dare è che insieme si può cambiare il mondo, che ognuno di noi può fare qualcosa per cambiare le cose. Non possiamo aspettare che accada qualcosa, dobbiamo farlo con il sorriso sulle labbra”.

“Il miglioramento della città deve partire dai cittadini – ha aggiunto Massimo Dallavalle, commerciante della Galleria – Da parte nostra siamo felici di partecipare quotidianamente al presidio di questa parte di città e siamo orgogliosi di poter fare qualcosa di attivo per la tutela e la riqualificazione dell’area”.