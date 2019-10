La Provincia cerca 6 ingegneri e un funzionario amministrativo. Due i bandi

Continuano i reclutamenti di personale della Provincia di Piacenza. Sono stati pubblicati altri due bandi di concorso per soli esami per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno e indeterminato di ingegneri Cat. D (di cui uno presso il Comune di Alseno) e n. 1 Istruttore Direttivo Contabile cat. D. Il termine per la presentazione delle candidature scade il prossimo 7 novembre 2019

Per quanto concerne la figura di Ingegnere, cat. D, l’Amministrazione provinciale, in virtù di apposita convenzione, provvederà al reclutamento, anche per conto del Comune di Alseno, limitatamente a n. 1 posto, così come previsto dal relativo Piano di Fabbisogni.

Si precisa, inoltre che, per il solo concorso di ingegnere, ai sensi dell’Art. 1014 c. 1 e ss. e dell’Art. 678 c. 9 del D. Lgs 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, 2 posti in concorso sono riservati prioritariamente a volontari delle FF.AA., purché risultanti idonei.

Come noto, il piano del fabbisogno di personale, aggiornato con Provvedimento del Presidente nello scorso mese di luglio, prevede, per l’anno 2019, l’assunzione di 25 dipendenti.

Per i concorsi pubblicati i candidati dovranno possedere, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso alle Pubbliche Amministrazioni, anche quelli previsti dal bando a cui si rimanda.

Le domande di ammissione ai concorsi, devono essere presentate, secondo le modalità previste dai relativi bandi di concorso, alla Provincia entro le ore 12.00 del 7 novembre 2019.

Chi è interessato potrà rivolgersi al Servizio Personale della Provincia– Tel. 0523/795613-772 – mail: personale@provincia.pc.it.