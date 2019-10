Una premiazione con i sapori d’autunno in alta Val Trebbia. Non poteva che essere questa la cornice dell’epilogo del contest letterario organizzato e promosso da Edizioni Officine Gutenberg, nell’ambito del festival ‘Da Annibale a Hemingway’, con le Pro Loco di Ottone, Zerba, Cerignale e Campi.

I primi tre classificati domenica mattina sono stati premiati (nelle foto) a Ottone in occasione della Fiera dei Prodotti della Montagna (nelle foto sotto).

Il concorso richiedeva agli aspiranti scrittori di descrivere la ‘leggendaria’ giornata piacentina del grande scrittore americano Ernest Hemingway, quella che lo avrebbe portato a pronunciare la famosa frase sulla “valle più bella del mondo” (che non ha mai scritto e di cui in realtà non c’è alcuna traccia). Ecco la classifica finale: primo posto per Mara Pedrazzini, secondo posto per Carlo Nobile, e terzo a Barbara Tagliaferri.

Sono stati complessivamente 19 i partecipanti, e i loro racconti sono stati raccolti nel libro pubblicato da Edizioni Officine Gutenberg ‘Una giornata di Hemingway in Val Trebbia’, reperibile in libreria e sul sito www.printdifferent.it