L’arte di prendersi cura, Inps e Armonia insieme per sensibilizzare sul tumore al seno

Sensibilizzare la prevenzione e la lotta al tumore mammario: si intitola “L’arte di prendersi cura” l’incontro pubblico promosso dalla direzione provinciale dell’Inps, in collaborazione con Armonia Onlus, in programma il prossimo 16 novembre alle ore 10 nella sede Inps di Piacenza in Piazza Cavalli.

Un momento di approfondimento che vedrà gli interventi di Romina Cattivelli (Presidente Ass. Armonia ), Dante Palli (Chirurgia Senologica Ospedale di Piacenza), Diego Rossi (Centro Medico Legale Inps di Piacenza), Anna Maria Greco (U.O. Medicina Legale ASL Piacenza), Patrizia Barbieri (Sindaco di Piacenza) e Michele Salomone (Direttore Regionale Inps Emilia Romagna).

Seguirà una mostra di dipinti viventi: si tratta della realizzazione ed esposizione nelle vetrine della sede di alcuni quadri viventi in cui donne nella condizione descritta interpretano figure femminili ritratte in dipinti celebri. A chiudere la giornata l’esibizione del mezzosoprano Anna Maria Chiuri accompagnata al pianoforte dal M° Gaboon Ko.

“L’iniziativa – spiegano dall’Inps – mira a sensibilizzare l’opinione pubblica con riguardo alla tematica del tumore al seno e a manifestare la vicinanza dell’Istituto e della città alle donne che vivono il trauma di questa malattia”.