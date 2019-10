L’Assigeco non riesce a sbloccarsi in casa: vince Ravenna (68-75)

L’Assigeco Piacenza non riesce a sfatare il tabù del PalaBanca e incappa nella terza sconfitta stagionale cedendo alla OraSi Ravenna per 68-75. I giallorossi nonostante le difficoltà sono rimasti in partita grazie alla difesa molto fisica, tenendo il vantaggio acquisito nel terzo quarto grazie ad uno straordinario Potts (19) e alle buone prove di Thomas e Chiumenti.

LA CRONACA – I padroni di casa partono subito forte trovando il +10 grazie alla verve realizzativa di Ferguson. Ravenna soffre i ritmi alti di Piacenza ma ad inizio secondo quarto Marino e Venuto trovano con continuità Thomas e Chiumenti nel pitturato, grosse spine nel fianco per la difesa di Ceccarelli. Molinaro e Santiangeli mantengono la squadra a galla che a fine primo tempo conduce 41-39.

La OraSi rientra però molto più convinta dagli spogliatoi e trova il primo vantaggio sul 44-43 con la tripla di un positivo Treier. Piacenza, in affanno per cercare di recuperare, spara da 3 con insistenza senza trovare il fondo della retina e piano piano i giallorossi incrementano il loro vantaggio dalla lunetta. Il canestro con fallo di Chiumenti regala il +10 agli uomini di Cancellieri che a 3 minuti dalla fine chiudono virtualmente la partita. Santiangeli e Gasparin ci provano in penetrazione ma non basta per cogliere la prima vittoria casalinga.

MOMENTO CHIAVE – L’inizio del terzo quarto in cui Ravenna ha stretto le maglie difensive ed è ha trovato il primo vantaggio della partita senza più voltarsi indietro.

PROTAGONISTI BIANCOROSSOBLU – Jazz Ferguson si conferma ancora una volta miglior realizzatore dei suoi con 23 punti con il 40% da 3. Buona anche la prova di Lorenzo Molinaro che nonostante i 7 punti dimostra di essere una presenza difensiva importante per i biancorossoblu. Doppia doppia per Hall che, nonostante le fatiche al tiro, chiude con 10 punti a 13 rimbalzi.

CURIOSITA’ STATISTICHE – L’Assigeco paga il 25% dalla lunga distanza e nel secondo tempo infila solo 27 punti a fronte dei 41 segnati nei primi 20 minuti. La differenza più eclatante però è quella riguardante i tiri liberi: 14 assegnati all’Assigeco, 30 quelli tirati dalla OraSi Ravenna.

PROSSIMA AVVERSARIA– Agribertocchi Orzinuovi, domenica 3 novembre alle ore 12, al PalaBanca di Piacenza.

ASSIGECO PIACENZA – ORASI RAVENNA 68-75

(26-20, 15-19, 12-19, 15-17)

Piacenza: Ferguson 23, Hall 10, Faragalli ne, Molinaro 7, Rota, Gasparin 11, Piccoli 3, Ihedioha 2, Turini, Santiangeli 10, Jelic ne. All. Ceccarelli.

Ravenna: Farina ne, Potts 19, Jurkatamm 3, Thomas 18, Chiumenti 14, Marino 2, Zanetti ne, Treier 13, Venuto 6, Sergio, Seck ne, Bravi ne. All. Cancellieri.