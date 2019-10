Un lastrone di pietra si stacca dalla pavimentazione in piazza Duomo e danneggia il pianale di un furgoncino.

Nell’urto con il lastrone è rimasto danneggiato anche il vano batteria del mezzo che, essendo elettrico, è rimasto bloccato in mezzo alla strada, rendendo difficoltoso il passaggio dei bus che attraversano piazza Duomo per dirigersi in stazione a Piacenza.

Il proprietario del furgoncino è riuscito ugualmente a spostarlo, in modo da creare meno disagi possibili.

Sul posto gli agenti della polizia locale, per verificare quando accaduto e predisporre la messa in sicurezza dell’area.