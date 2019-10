Lavori al sistema idrico di via Rogerio e via Grandi, proroga sino al 30 novembre

A seguito della richiesta di proroga del cantiere, da parte di Ireti, per la riqualificazione del sistema idrico e fognario nella zona di via Rogerio e via Grandi a Piacenza, si protrarranno da domani, mercoledì 2 ottobre, sino alle 24 del 30 novembre prossimo, le necessarie limitazioni al traffico.

In via Rogerio, nel tratto compreso tra via Scoto e via Grandi, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. Lo stesso provvedimento sarà attuato nel tratto di via Grandi compreso tra via Rogerio e viale Dante Alighieri, che potrà essere percorso – eccezionalmente in entrambi i sensi di marcia – dai soli residenti e fruitori di autorimesse private, ma sarà chiuso al transito per tutti gli altri veicoli.