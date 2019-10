Lavori alla tangenziale per il ponte Paladini, da stanotte si chiude

Arriva il completamento dei lavori per il ripristino definitivo della pavimentazione bituminosa lungo la tangenziale sud-ovest di Piacenza. Lo ricorda il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, viene disposto l’interruzione al traffico per tutte le categorie di veicoli, dal km 0+000 al km 6+265 all’interno del Comune di Piacenza, dalle ore 21 alle ore 6, dal 28 ottobre al primo novembre.

Una decisione già anticipata nei giorni scorsi, quando era stata comunicata la conclusione con largo anticipo del cantiere, e il ripristino del passaggio, in entrambi i sensi, del traffico in tangenziale.