Lavori in Oncologia, per qualche giorno ridotti i posti letto

A partire dalla prossima settimana, il reparto di Oncologia dell’ospedale di Piacenza sarà oggetto di un intervento di riqualificazione.

Per consentire i lavori di tinteggiatura delle pareti, da oggi e per qualche giorno la disponibilità di posti letto di degenza sarà ridotta e riorganizzata in base alle esigenze del cantiere. “La disposizione – fa sapere l’Ausl – si rende necessaria per non incidere sul comfort di pazienti, quali sono quelli oncologici, che necessitano di particolari attenzioni assistenziali”.

“Il personale del reparto s’impegna a garantire ai malati e ai familiari la massima disponibilità per ovviare ai possibili disagi dell’intervento”.