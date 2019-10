Lavori stradali, divieto di circolazione in via San Donnino e via Savini

Come riportato in una nota del Comune di Piacenza, per consentire i lavori di rinnovo della pavimentazione stradale in via San Donnino e via Medoro Savini, in programma dal 21 al 23 ottobre – o, in caso di maltempo, la settimana successiva – dalle ore 7 di lunedì 21 alle 24 di mercoledì 23 sarà istituito il divieto di circolazione in entrambe le vie, nonché il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree delimitate da apposita segnaletica.

Qualora le condizioni meteorologiche fossero avverse, l’intervento e le relative limitazioni al traffico saranno in vigore dalle ore 7 di lunedì 28 ottobre alle 24 di mercoledì 30.