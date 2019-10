Le piogge ingrossano il Po. Piena attesa nella notte

Il Po si è gonfiato di oltre 3,5 metri nelle ultime 24 ore sotto la spinta dei nubifragi che si sono abbattuti sul Nord Italia fra Piemonte, Liguria e Lombardia.

Lo sottolinea il monitoraggio di Coldiretti sui livelli del fiume al Ponte della Becca a Pavia in relazione

all’ultima ondata di maltempo, che sta causando frane e allagamenti. A Piacenza la situazione è, per il momento, sotto controllo in attesa del passaggio della piena che dovrebbe arrivare nella notte del 22 ottobre.

Alle ore 13 il grande fiume ha raggiunto quota 4 metri e 29 centimetri, la piena dovrebbe sfiorare i 6 metri, raggiungendo i 5 metri e 70 – 80. Livelli che comportano al chiusura di via Nino Bixio che costeggia l’argine, anche se al momento il Comune non ha ancora comunicato nulla al riguardo.