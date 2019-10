“Le ragioni del torto” spiegate da Cacciari, Paglia, Fini e Barbero in Fondazione

“Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati”. Cita Brecht il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Massimo Toscani per presentare il nuovo ciclo di appuntamenti, “Le ragioni del torto”, promosso dall’ente di via Sant’Eufemia.

“Abbiamo scelto relatori trascinanti, provocatori, fuori dagli schemi – spiega Toscani – per stimolare anche gli spettatori nel pensare in modo alternativo, originale”. Ecco quindi il filosofo Massimo Cacciari, che aprirà la rassegna il 21 ottobre nell’auditorium della Fondazione, alle 21. “Un pensatore non omologato” dice Toscani, e che parlerà di “profezia e ascolto”.

Il 30 ottobre sarà la volta di monsignor Vincenzo Paglia, sempre alle 21, che toccherà il tema “dignità della vita, dignità della morte”. Il giornalista e saggista Massimo Fini sarà in auditorium il 12 novembre alle 21, il tema che affronterà sarà “le disavventure della ragione”. Chiude il programma lo storico Massimo Barbero, già protagonista questa estate di una trascinante serata a Veleia, il 14 gennaio 2020. Filo conduttore della serata sarà “il barbaro e il moderno”, argomento caro a Barbero che, ricorda Toscani, “cerca di abbattere i luoghi comuni”.

Tutti gli appuntamenti, come è consuetudine, saranno a ingresso gratuito.