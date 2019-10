Legambiente, ultima settimana per fare domanda per il Servizio Civile

E’ l’ultima settimana per iscriversi al bando di Servizio Civile con Legambiente.

“Dalla consapevolezza all’azione: ambientiamoci!” è il titolo del progetto, della durata di un anno, lanciato dal circolo piacentino dell’associazione ambientalista italiana.

Legambiente mette a disposizione 5 posti in totale, 3 posti nella sede regionale a Bologna e 2 posti in quella di Piacenza a giovani appassionati alle tematiche ambientali che vogliono partecipare attivamente alla protezione dell’ambiente all’interno della più diffusa associazione ambientalista in Italia.

Possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 28 anni, che riceveranno un compenso mensile in cambio di un impegno di circa 30 ore a settimana.

“L’esperienza è consigliata a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco per il bene comune attraverso la cooperazione tra persone e associazioni – commentano dal circolo piacentino -. Sostenibilità, cambiamenti climatici, tutela e governo del territorio, economia circolare sono alcuni dei temi con cui ci si potrà confrontare quotidianamente a fianco di esperti e instancabili volontari che hanno costituito e continuano a tenere viva Legambiente”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 10 ottobre all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Per maggiori informazioni consultare la pagina https://www.legambiente.emiliaromagna.it/2019/09/11/servizio-civile-a-legambiente-aperto-ilbando- 2019/ oppure passare tra lunedì e venerdì in sede a Legambiente in via Giordani 2, dalle 9 alle 13, possibilmente concordando un appuntamento al numero 0523 332666 o scrivendo all’indirizzo email legambientepc@gmail.com.