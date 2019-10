Legambiente, una mattinata di pulizia dell’alveo del fiume Arda

Il Circolo di Legambiente Piacenza Emilio Politi organizza, per domenica 13 ottobre, una mattinata di pulizia dell’alveo del fiume Arda.

Come spiegano i responsabili del Circolo, “l’iniziativa è nata dal progetto “L’oro blu piace: Piacenza e i suoi corsi d’acqua”. Realizzato in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 ed altre realtà del territorio, come FIAB AmoLaBici, FIPSAS, NoTube, Energetica, Arti e Pensieri e Il Parco del Trebbia, il progetto si propone di rivalorizzare l’ecosistema fluviale piacentino, soggetto ad incurie e degrado di vario genere, dalla presenza di rifiuti ad altre sostanze inquinanti”.

Le attività della giornata comprenderanno la pulizia dell’alveo del fiume Arda e alcuni interventi dei rappresentanti delle realtà locali, che illustreranno la tipica flora e fauna della zona. Il ritrovo è previsto per le ore 9 e 30 presso il piazzale Coop del centro commerciale Cappuccini a Fiorenzuola.

CONTATTI

legambientepc@gmail.com

0523 332666