Nuova tappa del viaggio compiuto dai Liberali Piacentini per dare voce “alla verità negata delle persecuzioni e violenze messe in atto in Urss”.

In questi giorni esponenti dell’associazione hanno visitato i paesi Baltici. Tra i luoghi visitati il Museo dell’occupazione sovietica a Riga. “Locali in cui il KGB incarcerava e torturava. Una verità – scrive Corrado Sforza Fogliani – negata in Italia per 80 anni”.

Foto 2 di 2



“La finalità di questi viaggi – spiegano – è quella di mettere in evidenza l’esistenza non solo dei campi di concentramento nazisti, ma anche altri luoghi del terrore”. Le immagini scattate lungo questo percorso saranno esposte nella sede dei Liberali di Piacenza nella settimana precedente il 9 novembre, Giorno della Libertà.