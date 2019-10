“Libere di scegliere”, uomini in corteo contro la violenza sulle donne.

Una manifestazione, quella tenutasi a Piacenza nel pomeriggio del 26 ottobre, nata dalla volontà di ribaltare il modo in cui, fino ad adesso, il tema della violenza di genere è stato trattato.

Spesso si rovescia sulle donne il tema di come difendersi da attenzioni indesiderate, molestie ed aggressioni. Vittime loro malgrado e costrette pure a prevedere ciò di cui non hanno nessuna colpa.

La manifestazione di sabato ha voluto ribaltare il tema, mettendo in evidenza come sia in realtà un problema maschile il non riuscire ad accettare la libertà della propria compagna, amica o figlia.

Nata da un’idea di Manrico Maglia, l’iniziativa ha raccolto l’adesione di Cgil, Cisl, Uil di Piacenza; Donne Democratiche di Piacenza; Arcigay Piacenza Lambda; Associazione Libellula – Liberi per Crescere di Milano; Centro Antiviolenza – La Città delle Donne – Telefono Rosa di Piacenza; Anpi sezione Medina Barbattini di Piacenza; Articolo21.

Ad accompagnare il corteo anche un’orchestrina jazz, guidata da Gianni Azzali, presidente del Piacenza Jazz Club.

Lungo il Pubblico Passeggio uomini e donne hanno sfilato fianco a fianco, fino al girotondo finale in piazza Sant’Antonino, condividendo racconti e testimonianze.

Bipartisan la partecipazione alla manifestazione: presenti l’assessore ai Servizi Sociali di Piacenza, Federica Sgorbati, insieme al consigliere di Forza Italia Francesco Rabboni, così come i consiglieri Pd Giulia Piroli e Stefano Cugini, il sindaco di Gragnano Patrizia Calza, la consigliera regionale Pd Katia Tarasconi, il segretario provinciale Gianluca Zilocchi e Giovanni Baiardi di FP Cgil.

Tra i partecipanti anche Emilio Bolzoni, già presidente di Confindustria Piacenza, una presenza importante, rappresentante di un mondo, come quello dell’impresa, dove le donne sono ancora discriminate. Una violenza sottile, non meno preoccupante di quella fisica.