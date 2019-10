Liceo Colombini, a Giacomo Massolini la borsa di studio in memoria di Valeria Brizzolara

Nella mattinata del 28 ottobre all’interno dell’Aula Magna del Liceo Giulia Molino Colombini di Piacenza si è svolta la cerimonia di premiazione “Valeria Brizzolara”, in memoria dell’ex studentessa dell’indirizzo scientifico tecnologico morta a soli trent’anni a causa di un incidente stradale nel settembre del 2014.

«Ragazza con una volontà di ferro: aveva sempre presente quale fosse il suo obiettivo, il suo sogno, e nessun ostacolo è mai riuscito ad impedirle di raggiungerlo» – affermano i parenti quasi all’unisono. I risultati, infatti, non si fecero attendere a lungo: diploma eccellente, laurea in fisica con il massimo dei voti e tutta una vita davanti.

Fu proprio questo amore incondizionato per le materie scientifiche che, già dal 2014, spinse i genitori a decidere di mantenere viva negli altri la passione della figlia grazie al contributo di una borsa di studio per lo studente più meritevole delle classi quarte di Scienze Applicate. Quest’anno è stato premiato Giacomo Massolini, 4^SAB, che, dopo aver ringraziato la famiglia Brizzolara, ha voluto regalare a tutto il pubblico presente l’ascolto di uno dei suoi più cari talenti: il pianoforte. Oltre ad essersi distinto per l’impegno scolastico si è, infatti, scoperta in lui un’attitudine non indifferente verso la musica.

Ed è proprio questa curiosità che i parenti e gli amici di Valeria vorrebbero incontrare e trasmettere ai giovani d’oggi. «Non stancarsi mai e continuare, passo dopo passo, a perseguire con umiltà e coraggio i propri desideri» – dice orgogliosa la nonna di Giacomo, presente durante la premiazione. Andare avanti nella vita sempre con il ritmo giusto.

Gaia Signaroldi – Redazione Eco di Giulia