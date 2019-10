Lite degenera, parte una coltellata: uomo ferito alla schiena

Grave episodio di violenza nella serata di giovedì a Piacenza. E’ accaduto intorno alle 19 in via Marinai d’Italia, nel quartiere della Farnesiana, dove una lite è degenerata ed una persona sarebbe stata ferita da una coltellata.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo quanto è stato possibile apprendere, il diverbio, avvenuto nell’area esterna di uno stabile, ha coinvolto due uomini, uno dei quali, al culmine della lite, è rimasto ferito da un fendente sferrato dal rivale che lo ha raggiunto alla schiena.

Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i soccorsi con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pontedellolio, in quel momento in città per un altro servizio, e l’autoinfermieristica, insieme ai carabinieri del Radiomobile (nella foto). Il ferito, condotto al pronto soccorso, non si troverebbe in pericolo di vita.

Il presunto accoltellatore è stato fermato.