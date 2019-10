Logistica e sostenibilità, a Castelsangiovanni si fa il punto con il ministro De Micheli

Il prossimo 31 ottobre a Castel San Giovanni – una delle “capitali” della logistica piacentina – si svolgerà un importante incontro per fare il punto sulle linee di sviluppo della logistica nel nostro Paese. Un’iniziativa promossa da Politecnico e Confindustria Piacenza.

Ricchissima l’agenda degli interventi che vedrà le relazioni di docenti del Politecnico di Milano e di università straniere, di operatori del settore e di policy maker. Prevista anche la partecipazione del ministro Paola De Micheli.

Secondo stime del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la logistica contribuisce al 14% del PIL, è sulla frontiera tecnologica per le sue complesse applicazioni di ottimizzazione del magazzino e dei trasporti, per il picking e per la comunicazione col cliente dello stato del servizio. Ma soprattutto senza buona logistica anche la manifattura perde vantaggio competitivo, mentre con buona logistica (che vuole dire anche concentrazione dei traffici, e dunque evitare il proliferare di poli disottimizzati) possiamo favorire ulteriore sviluppo produttivo: in altre parole il contributo è altissimo e il potenziale ancora più alto.

Il programma – Palacastello

9.30 Registrazioni e welcome coffee

10 Benvenuto

Lucia Fontana, Sindaco di Castel San Giovanni

Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza e Presidente della Provincia di Piacenza

Pietro Ostuni, Questore di Piacenza

Alberto Rota, Presidente Confindustria Piacenza

Dario Zaninelli, Prorettore del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano

Fabrizio Bertola, Presidente Gruppo FBH

10.30 L’evoluzione della logistica conto terzi in Italia: da offerta di servizi tradizionali a sviluppo di servizi innovativi Marco Melacini, Professor of Logistics Management del Politecnico di Milano

10.50 Sustainability and new trends: what’s the impact on logistics? Amar Ramudhin, Director of the Logistics and Humber Development Institute, University of Hull

11.10 Automazione e competenze, nuovi processi per una supply chain evoluta Stefano Perego, Vice President UK Operations Customer Fulfillment, Amazon

11.30 La trasformazione della logistica nel mondo fashion Claudio Cantarelli, Direttore Logistica, Moncler

11.45 Logistica: come favorire lo sviluppo delle imprese Guido Ottolenghi, Coordinatore Gruppo Tecnico per la Logistica, i trasporti e l’economia del mare di Confindustria

12.00 Il ruolo della logistica immobiliare e la pianificazione del territorio Eric Veron, Amministratore Delegato di Vailog

12.15 La parola ai policy maker: quali azioni intraprendere per il Sistema Paese

Intervengono Marco Campomenosi, Europarlamentare Gruppo Identità e Democrazia (Lega) – Componente Commissione Trasporti e Turismo Tommaso Foti, Onorevole Fratelli d’Italia, VIII Commissione Lavori Pubblici Raffaele Donini, Vicepresidente e Assessore ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale della Regione Emilia Romagna

Sebastiano Barisoni, Vicedirettore Esecutivo di Radio 24

13 Pranzo

14.30 I magazzini del futuro: quale direzione e sviluppo Sandro Innocenti, Senior Vice President, Country Manager Italy, Prologis

14.50 Piacenza e i corridoi TEN-T: potenzialità per la logistica delle merci e la mobilità passeggeri Francesco Parola, Professore Associato, Università di Genova

15.10 Green mobility: quale strada per una mobilità sostenibile Andrea Poggio, Segreteria Nazionale Legambiente Onlus e Direttivo Lombardia

15.25 La gestione di sistemi logistici complessi Andrea Sassaroli, Business Development Director di Geodis Italia

15.40 Intervento dell’Onorevole Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

16.00 Q&A e saluti

Modera Andrea Bardi, Direttore Generale Istituto sui Trasporti e la Logistica