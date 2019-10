Lotteria Progetto Vita, ecco i numeri vincenti

Lotteria “1 euro per Progetto Vita”, ecco i numeri vincenti.

1. Numero 17919 – Viaggio a New York 5 giorni pernottamento e volo per 2 persone (Viaggi dello Zodiaco)

2. Numero 15378 – Televisore Graetz 43” mod. GR43E3300 FullHD SMART (Rossetti)

3. Numero 24785 – Purificatore d’aria (Ditta Costantini)

4. Numero 758 – Macchina del caffè + cialde (Musetti)

5. Numero 4379 – Affettatrice elettrica (Bilancia Associati)

6. Numero 19153 – Bicicletta uomo (Raschiani)

7. Numero 5355 – Tablet Majestic mod.658 4G quadcore wi-fi

8. Numero 7928 – Un abbonamento di tribuna numerata stagione 2019/2020 Gas Sales Piacenza

9. Numero 18767 – Un abbonamento di tribuna numerata stagione 2019/2020 Gas Sales Piacenza

10. Numero 16493 – Un mese di abbonamento palestra Cardiogym

11. Numero 7041 – Buono spesa del valore di € 100,00 Gigante Rottofreno

12. Numero 3264 – Un mese di abbonamento palestra Mercurio

13. Numero 7993 – Un mese di abbonamento palestra Mercurio

14. Numero 2201 – Un mese di abbonamento palestra Mercurio

15. Numero 4853 – Cofanetto tavolo x2 (Cena per 2 persone) Eataly

16. Numero 18419 – Cofanetto tavolo x2 (Cena per 2 persone) Eataly

17. Numero 1863 – Buono acquisto da € 50,00 Bulla Sport

18. Numero 8977 – Buono acquisto da € 50,00 Bulla Sport

19. Numero 4492 – Buono acquisto da € 50,00 Bulla Sport

20. Numero 5303 – un cofanetto lezione di cucina Eataly

21. Numero 8315 – Cesto biologico (Coldiretti)

22. Numero 24723 – Cesto biologico (Coldiretti)

23. Numero 24527 – Cesto biologico (Coldiretti)

24. Numero 9596 – Cesto biologico (Coldiretti)

25. Numero 607 – Cesto biologico (Coldiretti)

26. Numero 13560 – Cesto biologico (Coldiretti)

27. Numero 4215 – Un cofanetto con bagno schiuma + crema corpo (Uva Eno Cosmesi Naturale)

28. Numero 7662 – Buono acquisto da € 30,00 (Bulla sport)

29. Numero 13991 – Buono acquisto da € 30,00 (Bulla sport)

30. Numero 15947 – Buono acquisto da € 30,00 (Bulla sport)

31. Numero 23610 – Servizio completo taglio e piega (Markus Parrucchiere)

32. Numero 3627 – Confezione in legno da 2 bottiglie lt 0,75 con Bianco e Rosso Biologico

33. Numero 24807 – Confezione in legno da 2 bottiglie lt 0,75 con Bianco e Rosso Biologico

34. Numero 4131 – Confezione in legno da 2 bottiglie lt 0,75 con Bianco e Rosso Biologico

35. Numero 24257 – Una cassetta di legno da 2 bottiglie Magnum 771 (azienda Cordini)

36. Numero 23933 – Una cassetta di legno da 2 bottiglie Magnum 771 (azienda Cordini)

37. Numero 17901 – N°1 paio di orecchini fatti a mano