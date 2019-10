Lyons, i risultati della squadra cadetta e delle giovanili

Rugby Lyons, tutti i risultati del weekend di Serie C, Under 18, Under 16 e Under 14

SERIE C – Altra prestazione solida per la formazione cadetta che piega il Rugby Cernusco sul “Cicci Guarnieri” di Via Rigolli e si lancia verso la stagione di Serie C nel girone E, con le squadre di Emilia Romagna e Marche. La sfida con il Cernusco non era assolutamente un inedito, visto che nelle ultime tre stagioni le squadre erano inserite nello stesso girone e hanno avuto modo di conoscersi e studiarsi, ma i ragazzi allenati da Simone Bossi hanno fatto valere una superiorità tecnica notevole e sono riusciti a prevalere in maniera netta.

La partita è stata subito indirizzata da una partenza sprint dei bianconeri che hanno subito trovato il pattern di gioco più efficace e spesso riproposto durante l’incontro, ovvero il movimento del pallone al largo, con una linea dei trequarti di alto profilo e oggi quasi impeccabile per tutta la partita: proprio da due azioni manovrate sono arrivate le prime due marcature dell’incontro con Capitan Cazzarini e Albertin, entrambe nei primi 10’ di gioco.

Dopo una fase di respiro è arrivata l’unica meta del Rugby Cernusco, che da una touche in attacco ha trovato il varco giusto con i trequarti nell’unica vera disattenzione della difesa Lyons. I giovani leoni hanno poi ripreso a macinare gioco appoggiandosi maggiormente sul reparto degli avanti, che ha portato a marcare Borghi al 35’ proprio da una mischia chiusa, chiudendo così un primo tempo ben giocato dalle due squadre e sicuramente piacevole.

Nella seconda frazione i ritmi si sono un po’ allentati, complice sicuramente la fase di preparazione in cui le squadre sono ancora impegnate la girandola dei cambi, ma questo non ha impedito ai Lyons di mantenere il pallino del gioco e sfruttare i propri punti forti: sono arrivate infatti altre mete nate dal gioco dei trequarti con Boreri e Dhima e una grazie al lavoro degli avanti finalizzato da Rattotti.

Davvero poco di cui lamentarsi quindi, per una squadra che al netto della necessità di trovare amalgama con i nuovi giocatori arrivati dal settore giovanile e gli “esuberi” della prima squadra, sembra poter dimostrarsi davvero competitiva nel prossimo campionato, in cui si misurerà con avversari nuovi e nuove sfide.

Il primo test ufficiale sarà domenica 20 ottobre, quando gli uomini di Simone Bossi ospiteranno il Faenza Rugby nella prima di campionato.

Rugby Lyons – Cernusco Rugby 36-7

Rugby Lyons: Efori, Albertin, Boreri, Via G., Groppelli N., Spezia, Rivetti, Borghi, Cazzarini, Dallavalle, Gatti, Zazzi, Groppelli G, Groppi, Cantù. A disp: Resi, Bellisario, Bianchi, Canderle R, Petrusic, Valeri, Dhima, Rossi, Rattotti

Marcature Lyons: 3’ mt Cazzarini tr. Groppelli N (7-0), 10’ mt Albertin (12-0), 35’ mt Borghi (17-7), 50’ mt Boreri tr. Efori (24-7), 65’ mt Rattotti tr Efori (31-7), 75’ mt Dhima (36 -7)

UNDER 18 – Prima uscita stagionale della 18 che torna nel campionato élite dopo tanti anni e si deve scontrare subito con la dura realtà del campionato. La franchigia di Parma e Reggio è una compagine sicuramente forte, ben organizzata e con ottime individualità, ma i bianconeri hanno mancato soprattutto nell’intensità, facendo poca pressione e contestando raramente il pallone agli avversari nelle ruck.

Deve anche migliorare la disciplina: due gialli a poca distanza uno dall’altro hanno costretto la squadra a giocare in 13 per molti minuti. Domenica prossima ci sarà subito la possibilità di riscattarsi contro il Modena tra le mura amiche del Beltrametti, attendiamo i ragazzi ad una bella prova d’orgoglio.

Amatori Valorugby – Rugby Lyons 50-0 (mete 8-0)

Convocati: Nakov, Azzini (56’ Ugolotti), Perazzoli, Di Masi, Baiocco, Villa (53’ Teruggi), Coscia (56’ Repetti), Profiti, Molina, Malta, Moretto, Bongiorni (48’ Zanasi), Napolitano (42’ Amir Ali), Castagnola cap. (42’ Spezia), Bolzoni (53’ Espinoza).

All. Acquaro, Bergamaschi, Parmigiani

UNDER16 1 – Buona la prima. Così è iniziato il campionato della squadra Under16 Lyons 1, che in trasferta a Noceto ha giocato una partita convincente e di spessore, con risultato finale di 0 – 41. Subito in meta al 5′ con Montesissa, i bianconeri replicano al 17′ con Fornasari e poi ancora con Beghi R. al 20′, chiudendo il primo tempo sul 0 a 24. Fornasari con una seconda marcatura personale (2 trasformazioni di Montesissa).

Il secondo tempo inizia con una maggiore pressione dei nocetani, ma dopo pochi minuti è Beghi R. di nuovo in meta, seguito al 45′ da Salotti (trasformazione di Rossini) ed ancora al 51′ Rossi a fissare il risultato finale sul 0 a 41. Tirando le somme, buono il pacchetto di mischia (ottima la prova della terza linea), alcune cose da rivedere per i trequarti (diversi errori di handing), mentre la prova della difesa ha convinto tutti.

Noceto – Rugby Lyons 0 – 41

Convocati: Corti, Borchieri (Rossi), Sala (Ongeri), Gherardi, Salotti, Lomuscio, Beghi R., Camoni, Cerrato(Rossini), Viti, Solari, Montesissa, Cassinari, Fornasari, Marchetta

All. benelli, Dimilito, Lauri, Zaini

UNDER16 2 – Trasferta davvero dura per l’Under16 Lyons 2 a Colorno. I bianconeri perdono la partita con un risultato finale che fa pensare. Sconfitti per 117 a 0 si può dire che per i Lyons è stata una partita di sofferenza fisica, ma anche tecnica.

Colorno – Rugby Lyons: 117-0

Convocati: Zucchini, Franzoso, Bargach, Galardi, Bussandri, Russo, Trifilò, Isola, Mazzocchi, Mazzoni, Haseeb, Bassadet, Amir Ali, Narvaez, Bianco

UNDER 14 2 – Non troppo buona la prestazione dell’Under14 nelle partite della scorsa domenica. Alcuni ragazzi stanno soffrendo il passaggio di categoria e devono trovare la confidenza e l’affiatamento di squadra necessario per portare a casa delle vittorie. Buone alcune iniziative individuali, che non avendo avuto il supporto della squadra non sono andate a buon fine. Con l’allenamento si cercherà di raggiungere la compattezza che ha avuto, invece, la squadra avversaria.

Rugby Lyons – Piacenza 12 – 45

Convocati: Cremona, Sassi, Locca, Torricella, Cordani, Lambrini, Isola, Molinari, Antozzi, Verbeni, Devoti, Barbieri, Montesissa

A disp.: Nunez, Cid, Pagliafora, Binati, Sesenna, Risoli

All. Dadati, Rossi

Mete: Isola, Pagliafora

Trasf.: Torricelli ½

UNDER 14 1 – Partita grintosa con due squadre che si sono già affrontate in passato. I giovani leoni, molto carichi con tanta voglia di giocare, hanno messo in difficoltà diverse volte l’avversario, ma facendo alcuni errori hanno portato gli avversari in meta.

Rugby Lyons – Amatori Parma 19 – 22

Mete: Mareggi 2, Armelloni

Trasf.: Franzoso, Mareggi