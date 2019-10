Lyons, vittorie per i cadetti e per l’Under 14

Rugby Lyons, risultati e cronaca delle partite di Serie C e Under 14 di domenica 27 ottobre.

SERIE C – Due partite e dieci punti in classifica: da questo riparte la formazione cadetta dei Lyons Piacenza, capace di piegare la resistenza del Rugby Forlì che nella scorsa stagione era arrivato a giocarsi la Poule Promozione nella seconda fase del campionato. L’organizzazione di gioco e la confidenza non sono ancora dei migliori, ma il cammino è ancora lungo e per i ragazzi di Simone Bossi le occasioni per crescere non mancano.

Nella prima frazione la partita è molto equilibrata, con i bianconeri che hanno più possesso ma concretizzano poco, mentre il Forlì si dimostra squadra ben organizzata, a cui è difficile togliere il possesso palla e che mette in difficoltà la difesa Lyons anche al piede. Due mete per parte all’intervallo, con Borghi e Spezia a marcare per i Lyons, ma la differenza è nel piede dei calciatori bianconeri che centrano la trasformazione in entrambe le occasioni per il vantaggio momentaneo.

Nella ripresa, pur ancora con meccanismi imperfetti, i bianconeri scavano il solco decisivo nel primo quarto d’ora, ritrovando anche superiorità in mischia chiusa oltre che in rimessa laterale, e mette sotto i propri avversari con le mete di Di Lucchio e Greco, insieme anche ad un cartellino giallo per i padroni di casa. La formazione Romagnola cerca di rimettersi in gioco nel finale segnando anche un drop, ma riesce a strappare solo un punto di bonus difensivo con una meta allo scadere: un punto comunque prezioso che smuove la classifica.

Ora per i Lyons è in arrivo quella che potrebbe essere la sfida più difficile del girone, contro il Reno Bologna in trasferta. La formazione del capoluogo emiliano è appena retrocessa dalla Serie B ed è in vetta alla classifica come i Lyons, ma con una miglior differenza punti. I giovani leoni dovranno sfornare una prestazione decisamente migliore di quelle finora offerte per aggiudicarsi questo big match.

Rugby Forlì 1979 – Sitav Rugby Lyons 23-29

Sitav Rugby Lyons: Groppelli N, Rivetti, Dallavalle, Di Lucchio, Rattotti, Spezia (vcap), Efori, Bedini (cap), Cazzarini, Valeri, Bassi, Pozzoli, Greco, Borghi, Groppi. A disp: Cantù, Groppelli, Resi, Tasha, Dhima, Molinari.

Marcatori Lyons: 21’ mt Borghi tr Groppelli N (5-7), 30’ mt Spezia tr Efori (8-14), 44’ mt Di Lucchio (13-19), 15’ mt Greco tr Efori (13-26), 22’ cp Groppelli N (16-29)

UNDER14 – I giovani piacentini entrano immediatamente in partita, non facendosi intimorire dalla squadra avversaria, e facendo vedere una sicurezza di gioco che dimostra che la squadra sta lavorando e crescendo bene. I Lyons hanno tenuto la palla per la quasi totalità della partita, non permettendo agli avversari di esprimere il loro gioco. Le azioni di gioco sono state più che ottime, hanno messo in difficoltà gli avversari, dimostrando che i ragazzi stanno arrivando ad un affiatamento ottimale.

LYONS – VIADANA: 79 – 7

Marcatori: mt. Melis 3, mt. Cordani 2, mt. Cremona 2 mt. Barbieri 2, mt. Leddi, mt. Ongeri, mt. Cannistrà, mt. Pagliafora

Trasf.: Antozzi

Una partita quasi fotocopia della precedente per i Lyons, con la differenza che la fisicità degli avversari ha complicato maggiormente i piani ai giovani piacentini. Una bel match, combattuto, con i Lyons che hanno presentato un gioco più coordinato e ordinato, con un affiatamento che dimostra che il lavoro svolto sta cominciando a dare i frutti. Un lieve calo di concentrazione nella parte conclusiva non ha pregiudicato il risultato finale.

LYONS – VIADANA: 57 – 12

Marcatori: mt. Mareggi 3, mt. Armelloni, mt. Verbeni, mt. Devoti, mt. Tanzi, mt. Franzoso, mt. Molinari

Trasf.: Franzoso, Tanzi