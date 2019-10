Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione inviata in redazione.

Con la presente si segnala l’evidente pericolo, dimostrato dalle foto allegate, sulla strada provinciale 18 di Zerba , nel tratto tra Zerba capoluogo e la frazione Vesimo.

Stamattina (18 ottobre) dopo le prime piogge autunnali, grossi massi rompono le reti di protezione paramassi e cadono, invadendo la carreggiata mettendo in serio pericolo l’incolumità pubblica.

Si segnala inoltre che lo scorso mese di luglio sono stati posizionati cartelli di lavori in corso presso la galleria dopo l’abitato di Vesimo, per la posa di nuove reti di protezione in punti molto pericolosi, ma ad oggi nulla è stato fatto!

Per questo motivo si invita, nell’ambito delle proprie competenze, ad intervenire in merito per garantire la sicurezza stradale e l’incolumità delle persone in transito.