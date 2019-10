Maltempo, prorogata la chiusura al traffico del ponte Nano in Valnure

Il servizio viabilità della Provincia di Piacenza informa che le abbondanti precipitazioni verificatesi ieri, giovedì 24 ottobre, non hanno consentito di terminare i lavori di adeguamento funzionale e miglioramento del ponte Nano, inizialmente programmati, lungo la Strada Provinciale n. 654R di Val Nure.

Non essendo possibile utilizzare le aree poste sotto il manufatto, viene pertanto disposta la proroga dell’interruzione della circolazione per i giorni 26 e 28 ottobre 2019.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, è stata disposta la proroga dell’interruzione della circolazione, per tutte le categorie di veicoli, il giorno 26 ottobre 2019 dalle ore 8 e 30 alle ore 12, mentre per il giorno 28 ottobre dalle ore 8 e 30 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17 e 30, al km 48+150 presso il ponte sul torrente Nure, denominato Mulino del Nano nel territorio del Comune di Ferriere.

Tale interruzione non riguarda i mezzi di soccorso e i mezzi del servizio di trasporto pubblico.