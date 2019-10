Maltempo, si ingrossa l’Aveto: preallerta alla diga di Boschi

“A causa delle forti precipitazioni che hanno interessato il crinale appenninico si stanno verificando innalzamenti puntuali del livello del torrente Aveto, arrivato a lambire a Cabanne la seconda soglia di attenzione. Al momento attivato lo stato di preallerta per i volumi in transito alla diga di Boschi, sempre sul torrente Aveto”.

Lo scrive sul suo profilo facebook il sindaco di Rottofreno Raffaele Veneziani, che riporta quanto segnalato dalla mappa di monitoraggio di piogge e piene dei fiumi – aggiornata in tempo reale – elaborata dalla Protezione Civile Emilia Romagna (vedi foto).

“Sono quindi previsti innalzamenti anche nel medio e basso corso – evidenzia ancora il primo cittadino -, ma al momento su livelli non tali da destare particolari preoccupazioni. Rimane comunque attivo l’invito a non recarsi in zone non protette da argini ed a prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteo”.

fonte: OpenStreetMap