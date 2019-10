Marketing digitale, a Piacenza una giornata formativa pensata per le attività locali

Marketing, digitale, social media, customer journey, contest, funnel. Sembrano tutti termini difficili per coloro che gestiscono piccole attività territoriali e che spesso sono costretti a fare la spola tra consulenti e guide online.

Proprio alle realtà locali è dedicato il Local Business Day, in programma giovedì 24 ottobre, dalle 8.30 alle 18.45, nella Sala Carpi dell’Unione Commercianti di Piacenza, organizzato da Training Hub IZ voluto da Confcommercio Piacenza e Giovani Imprenditori Piacenza. Si tratta di una giornata formativa dove verranno analizzati casi di attività locali in cui le realtà del territorio potranno riconoscersi e da cui potranno prendere esempio diretto ed immediato, scoprendo le strategie per unire il marketing tradizionale al marketing digitale per attività delle loro dimensioni e caratteristiche.

Il programma è ricco di interventi mirati al local marketing: dopo i saluti iniziali e il discorso del Presidente Unione Commercianti Confcommercio Piacenza, Raffaele Chiappa, introdotti e stimolati da Daniela Patroncini – Consulente Comunicazione d’Impresa – si susseguiranno professionisti del settore marketing durante l’arco dell’intero evento: Davide Cavalleri (consulente web marketing): “Aumentare il fatturato vendendo giocattoli”; Gabriele Gobbo (digital strategist): “La fidelizzazione del cliente nei locali pubblici”; Giuseppe Salvatore Paladino (gastronomo): “Panettoni piccanti e Food Storytelling”; Jennifer Saltarelli (commerciante): “Fashion è social: metterci la faccia e il giusto budget”; Leo Prati (creative strategist): “Organizzazione efficace dei contenuti”; Maria Luisa Gallo (consulente web marketing): “Produci, racconta e vendi”; Paolo Ambrosetti (commerciante): “Quando online e offline vanno a braccetto”; Silvia Signoretti (consulente web marketing): “Costruire, valorizzare e diffondere un brand”; Ivano Bonomini (store manager): “Un evento per lanciare un prodotto”.