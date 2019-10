Maschere e giocattoli di Halloween “fuorilegge”, sequestrati 20mila articoli

Guardia di Finanza, sequestrati circa 20mila articoli a tema Halloween ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute.

Il sequestro è stato eseguito dal nucleo polizia economico-finanziaria di Piacenza: tra la merce interessata, maschere di halloween, giocattoli ed articoli di bigiotteria per un valore commerciale complessivo di circa 40mila euro. Secondo quanto spiegato dalle Fiamme Gialle, il sequestro si è reso necessario in quanto i prodotti – destinati ad un uso diretto sulla pelle – mancavano dell’indicazione circa i materiali di fabbricazione.

Questa lacuna, evidenzia la Finanza,” impedisce alla clientela di prendere le dovute precauzioni sull’eventuale presenza di sostanze che possano causare allergie”. Facendo riferimento alle maschere, inoltre, il sequestro si è reso necessario in quanto questi oggetti “si presentavano privi degli appositi fori posti in prossimità di naso e bocca, fondamentali per garantire la regolare respirazione”.

“Quest’attività – sottolineano le Fiamme Gialle – testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza a presidio della sicurezza economico-finanziaria del Paese, volto a tutelare, nella fattispecie, anche la sicurezza dei cittadini attraverso il contrasto del commercio di prodotti potenzialmente nocivi per la salute dei consumatori”.