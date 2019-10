“Maxi truffa su case di riposo”. Sereni Orizzonti al centro dell’indagine

Sanità e sociale, maxi operazione delle Fiamme Gialle di Udine, con 8 arresti, perquisizioni e sequestri per 10 milioni di euro.

L’accusa è di truffa aggravata in materia di spesa socio sanitaria nei confronti delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. Secondo gli inquirenti sarebbero state presentate alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti, rendicontazioni non veritiere rispetto agli standard quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati nelle proprie strutture.

Al centro dell’indagine la Sereni Orizzonti di Udine, società attiva nel settore dell’assistenza per anziani, autosufficienti e non, e nella gestione di comunità terapeutiche, con tre sedi anche a Piacenza, una nel Comune capoluogo e le altre due a Calendasco e a San Nicolò.

Secondo quanto riporta Il Gazzettino, nel disporre le misure cautelari (tra le quali l’arresto del presidente della Sereni Orizzonti, Massimo Blasoni), si è tenuto conto della necessità di salvaguardare sia gli ospiti che i lavoratori delle strutture. Le tre residenze presenti sul territorio piacentino sono private e non hanno posti in convenzione con il pubblico (oggetto invece dell’indagine delle Fiamme Gialle), ma gli amministratori locali stanno tenendo sotto controllo la situazione.

Il sindaco di Rottofreno, Raffaele Veneziani, è in contatto con il direttore della struttura di San Nicolò e con il referente del distretto di Ponente Giuseppe Magistrali, ma conferma che al momento non risultano esserci criticità per gli ospiti della struttura, così come riferiscono l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Piacenza, Federica Sgorbati, e il sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi.

LA NOTA STAMPA DELL’AZIENDA

I provvedimenti giudiziari eseguiti questa mattina hanno colpito il vertice nonché manager e funzionari di un’azienda di primaria importanza nel suo settore, che dà lavoro a oltre 3.000 dipendenti e che fornisce servizi sanitario-assistenziali a 5.600 anziani ospitati in 80 strutture. Il fascicolo dell’inchiesta non contiene alcuna prova documentale in relazione all’ipotesi di reato contestato e siamo certi che in sede giudiziaria verrà riconosciuta l’innocenza sia dell’azionista di riferimento Blasoni sia dei collaboratori della società.

Quanto è avvenuto non ha peraltro interrotto in alcun modo la normale attività nella sede centrale di Udine (dove è subito ripresa dopo che la GdF ha terminato la sua ispezione) così come in tutte le nostre strutture. Abbiamo già messo a disposizione dell’autorità giudiziaria la somma sequestrata a titolo cautelativo e confermiamo che quanto è accaduto non ha in alcun modo compromesso la solidità economico-finanziaria del gruppo, che resta in grado di adempiere a tutti i suoi impegni.

L’apertura della casa protetta lungo Strada Agazzana, ora gestita da Sereni Orizzonti, a Piacenza fu al centro di una crisi dell’allora maggioranza di centrosinistra guidata dal sindaco Paolo Dosi, con l’ex consigliere Pd – e direttore di Unicoop – Stefano Borotti fortemente contrario al progetto.

La cosiddetta pratica Soprani ha avuto una genesi lunga e travagliata: dalla classificazione dell’area nel 2002 in servizi socio assistenziali, si arriva alla firma di una convenzione per la destinazione della stessa ad attrezzature di interesse pubblico sportive e socio assistenziali per autosufficienti, con l’obiettivo di arrivare alla costruzione di una casa protetta entro il 2007.

I termini scadono e si arriva al 2013, quando arriva la proposta di Sereni Orizzonti con la richiesta di riaprire i termini della convenzione, estendendola però ad anziani non autosufficienti. Una richiesta che aveva fatto scattare le obiezioni di Borotti, vedendola in conflitto con altri progetti dell’amministrazione (uno su tutti la partita di Asp) che pure diede il via libera alla società. Nei mesi successivi il consigliere ha poi lasciato palazzo Mercanti.