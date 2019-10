Meditazione e le luci delle lanterne in una suggestiva serata a Palazzo Farnese

A Palazzo Farnese i messaggi scritti nelle lanterne si moltiplicheranno nella luce.

E’ la suggestiva “Notte delle Lanterne”, evento in programma sabato 5 ottobre (dalle 19 alle 23, ingresso libero) promosso dall’Unione Buddhista Italiana in collaborazione con l’Amministrazione comunale, il Piacenza Wildlife Rescue Center, Legambiente e l’Emporio Solidale di Piacenza, al quale prenderanno parte il Maestro Zen Tetsughen Serra e il Lama tibetano Ghesce Lobsang Tenkyong.

L’iniziativa è stata presentata in Municipio dall’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi, per l’Unione Buddhista Italiana la signora Maria Grazia Soldati, Liliana Grandini in rappresentanza del Piacenza Wildlife Rescue Center e Giuseppe Castelnuovo di Legambiente.

Papamarenghi ha sottolineato “l’importanza dell’evento, quale momento di riflessione e di approfondimento per i partecipanti degli insegnamenti e della pratica del buddismo tibetano. Il Comune di Piacenza ha subito accolto la proposta formulata dall’Unione Buddhista Italiana e garantito la sua collaborazione, concretizzatasi nell’attività di comunicazione istituzionale e nell’utilizzo a titolo gratuito del cortile di Palazzo Farnese”.

Soldati ha illustrato nel dettaglio il programma della serata: “L’iniziativa consiste in una serata di meditazione buddista e di accesso alla spiritualità tibetana, con l’accensione di piccole lanterne che costituiranno una grande “Ohm”. E’ previsto un commento musicale realizzato con strumenti etnici suonati dal musicista piacentino Angelo Contini”.

Grandini ha invece descritto il profilo e l’oggetto dell’attività del Piacenza Wildlife Rescue Center, associazione di volontariato che si occupa del recupero, cura e reimmissione nel territorio della fauna selvatica, mentre Castelnuovo ha ricordato che Legambiente “è da sempre attenta al tema della pace, quella tra le nazioni e le persone, nonché quella nei confronti della Terra che ci ospita”.

In caso di pioggia l’evento verrà rimandato.