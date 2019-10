Menopausa, fino al 18 ottobre iniziative gratuite per le donne

Proseguono a Piacenza, la prossima settimana, gli eventi dedicati alla menopausa, con un ricco calendario di appuntamenti per le donne che si trovano alle soglie di questo delicato periodo o per quelle che sono già in questa condizione.

– Martedì 15 ottobre, alle ore 14.30 nella sala d’attesa della Sala parto dell’ospedale di Piacenza, è in programma un incontro sul tema Menopausa: come affrontarla. Il reparto di Ginecologia mette a disposizione delle utenti alcune visite ginecologiche che possono essere prenotate al numero 0523.302016 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.

– Mercoledì 16 ottobre, alle ore 15.30 al Centro per le famiglie di via Marinai d’Italia 41, è in calendario un incontro dedicato alla salute delle ossa: come vivere bene un’età delicata come la menopausa.

– Venerdì 18 ottobre, dalle 8.30 alle 12.30, il Consultorio familiare di piazzale Milano 6 a Piacenza, sarà aperto per colloqui e consulenze.

– Sempre venerdì 18 ottobre, ore 14.00, negli ambulatori di Oncologia (all’ospedale di Piacenza) sarà possibile partecipare all’incontro sull’agopuntura in menopausa. Per prenotazioni è possibile chiamare il nr.0523.302721 (da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00)

(nota stampa)