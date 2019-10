Menopausa in salute, una settimana di iniziative dedicata alle donne

Sabato 12 ottobre si apre a Castel San Giovanni una settimana di eventi dedicati alla Menopausa in salute.

Le giornate di sensibilizzazione coinvolgono diversi reparti e servizi dell’Azienda Usl di Piacenza: il primo appuntamento è nell’ospedale della Val Tidone, negli ambulatori di Medicina interna. L’iniziativa si rivolge alle donne che si trovano alle soglie della menopausa e a quelle che sono già in questa condizione, ovvero tra i 45 e i 60 anni. “Proponiamo a questo target di popolazione femminile – spiega il primario Carlo Cagnoni – un incontro per conoscere fattori di rischio, complicanze, rimedi e cure”.

Le donne interessate potranno prenotare il loro percorso e avere un colloquio con gli specialisti del reparto. L’incontro potrà essere utile, per le signore, per conoscere e misurare i propri fattori di rischio per fratture da fragilità, per individuare comportamenti potenzialmente nocivi da correggere, per conoscere la propria abituale introduzione alimentare di calcio, per apprendere le conseguenze delle fratture e le modalità per curarle e per sapere quali sono i possibili rimedi farmacologi, le loro potenzialità e il loro profilo di sicurezza”.

“In presenza di fattori di rischio particolarmente rilevanti – aggiunge il dottor Cagnoni – sarà proposta l’esecuzione di un esame specifico per la misurazione della densità ossea”. Le donne interessate possono prenotare un appuntamento personalizzato e gratuito per sabato 12 ottobre chiamando il numero 0523.302016 nelle mattine di mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI – Dopo l’iniziativa di sabato 12 curata dal Centro di riferimento aziendale per le Osteopatie metaboliche e l’Osteoporosi, la settimana di eventi dedicati alla menopausa prosegue poi con altri appuntamenti.

– Martedì 15 ottobre, alle ore 14 e 30 nella sala d’attesa della Sala parto dell’ospedale di Piacenza, è in programma un incontro sul tema Menopausa: come affrontarla. Il reparto di Ginecologia mette a disposizione delle utenti alcune visite ginecologiche che possono essere prenotate al numero 0523.302016 da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12.

– Mercoledì 16 ottobre, alle ore 15 e 30 al Centro per le famiglie di via Marinai d’Italia 41, è in calendario un incontro dedicato alla salute delle ossa: come vivere bene un’età delicata come la menopausa.

– Venerdì 18 ottobre, dalle 8 e 30 alle 12 e 30, il Consultorio familiare di piazzale Milano 6 a Piacenza, sarà aperto per colloqui e consulenze.

– Sempre venerdì 18 ottobre, ore 14, negli ambulatori di Oncologia (all’ospedale di Piacenza) sarà possibile partecipare all’incontro sull’agopuntura in menopausa.

Per prenotazioni è possibile chiamare il nr. 0523.302721 (da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12)