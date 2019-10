Mense scolastiche e contributi libri di testo, le news di Informasociale

Le informazioni di Informasociale su PiacenzaSera.it: ecco tutte le novità dello sportello del comune di Piacenza anche sulla nostra testata.

NEWSLETTER INFORMASOCIALE – 10/2019

ISCRIZIONE ALLE MENSE SCOLASTICHE: PROROGATI I TERMINI

Riaperte le iscrizioni alle mense scolastiche per l’anno 2019/20 sul portale Ecivis e presso lo sportello Quic per i cittadini che non hanno possibilità di accesso ad Internet. La domanda di iscrizione deve essere presentata per tutti i bambini che frequenteranno il servizio presso le scuole d’infanzia, le primarie e presso la secondaria di primo grado “Calvino”.

LIBRI DI TESTO, IN ARRIVO I CONTRIBUTI DELLA REGIONE

Fino al 31 ottobre è aperto il bando per l’erogazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado nel prossimo anno scolastico. Le domande si presentano esclusivamente online. Per assistenza nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi ai CAF convenzionati. Per ulteriori informazioni contattare il numero verde 800.955.157 o inviare una mail all’indirizzo formaz@regione.emilia-romagna.it

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2019: I PROGETTI DEL COMUNE DI PIACENZA

Fino alle ore 14 del 10 ottobre, è possibile partecipare alla selezione pubblica per 12 giovani da impiegare nell’ambito dei progetti di Servizio Civile Universale volontario per l’anno 2019/20. Possono partecipare i ragazzi di età compresa fra i 18 e i 28 anni alla data di presentazione della domanda. Le informazioni relative ai colloqui (data, ora, luogo) verranno pubblicate successivamente sul sito internet comunale.

ATTIVITÀ MOTORIA PER LA TERZA ETÀ, AL VIA LE ISCRIZIONI

Il Comune di Piacenza, in collaborazione con gli Enti di promozione sportiva e con numerose palestre private, organizza corsi di attività motoria per la Terza età. Tutte le informazioni sulle iscrizioni del periodo autunnale e il calendario completo sono disponibili contattando in orario mattutino l’ufficio Attività socio-ricreative (via Taverna 39, tel 0523/492724).

“LIBERIAMO L’ARIA”: FUNZIONI SOCIALI E ASSISTENZIALI ESCLUSE DALLE LIMITAZIONI

In occasione dei blocchi del traffico potranno circolare i veicoli di famiglie con Isee inferiore a 14mila euro, i possessori di contrassegno disabili e chi deve svolgere funzioni assistenziali e sociali certificate.

YOUNGER CARD, PARTE DA PIACENZA IL TOUR PROMOZIONALE DEL PROGETTO

Un furgone, cinque giovani piacentini e venti giorni per raccontare la YoungER Card in Emilia Romagna e raccogliere, in tutto il territorio regionale, le esperienze di volontariato più significative che hanno coinvolto i coetanei.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: PUBBLICATA UNA GUIDA REGIONALE

La guida, composta da quattro quaderni informativi, ha l’obiettivo di far conoscere i servizi e le opportunità che i diversi settori della Pubblica amministrazione mettono a disposizione delle persone con disabilità e dei loro familiari sia in ambito nazionale che regionale.

ANDIAMO IN GITA INIZIATIVE DI OTTOBRE

Giovedì 10 ottobre, alle ore 9.30, presso il Salone monumentale della biblioteca Passerini Landi verrà organizzato l’evento “L’Italia del Boom! – Il festival di Sanremo dal 1950 al 1954” a ingresso libero. Per informazioni è possibile contattare in orario mattutino l’ufficio Attività socio-ricreative di via Taverna 39 (tel. 0523-492724).

LE PROPOSTE PER LA TERZA ETÀ A “FUTURO IN SALUTE”

Sabato 5 ottobre, sul Pubblico passeggio, alle 15.30 “Ridiamo insieme”, letture di poesie dialettali a cura dell’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza. Durante la giornata il personale dell’ufficio sarà inoltre presente allo stand dedicato sul Pubblico Passeggio per distribuire i nuovi volantini sull’attività motoria per la Terza età 2019-2020 e il “Buono a sapersi”, con il programma di visite guidate di ottobre.

CHIUSURE SPORTELLI INFORMASOCIALE

Per un corso di formazione che coinvolgerà tutti gli operatori, martedì 15 ottobre lo sportello InformaSociale di via Taverna aprirà straordinariamente alle ore 10.45. Inoltre, in occasione della festività di Ognissanti, gli Sportelli InformaSociale saranno chiusi nei giorni di venerdì 1 e sabato 2 novembre.

CHIUSURA UFFICI ASSISTENTI SOCIALI U.O. MINORI

Lunedì 7 ottobre, per un’attività formativa che impegnerà le Assistenti Sociali dell’U.O Minori dalle 15 alle 17, gli uffici di Via Martiri della Resistenza 8 saranno chiusi al pubblico. Aperto invece il Punto Informativo.

PORTE APERTE ALL’EMPORIO SOLIDALE

Mercoledì 16 ottobre, alle ore 18, in via Primo Maggio 62, sarà possibile conoscere l’Emporio Solidale e le sue attività, per essere aggiornati sui servizi che offre o per avere informazioni su come svolgere attività di volontariato.

____________________________________________________________________________________________________________________________

NOTIZIE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE

A DANZA CON LA MAMMA

Ciclo di incontri gioco/danza per mamme e bambini dai 18 ai 36 mesi. Il primo laboratorio è sabato 5 ottobre, alle 10.00 al Centro per le Famiglie, Galleria del Sole.

LA RACCONTERIA

Narrazioni e giochi gratuiti nei giardini cittadini: domenica 6 ottobre dalle ore 16.00 ai Giardini Merluzzo.

FAVOLE IN MOVIMENTO

Ciclo di laboratori di lettura e danza per bambini dai 4 agli 8 anni. Il primo laboratorio si terrà domenica 13 ottobre, dalle 10.30 alle 11.30 presso il Centro per le Famiglie di via La Primogenita n.19 a Piacenza.

DISOSTRUZIONE PEDIATRICA

Lunedì 14 ottobre, alle ore 20.30 si terrà il nuovo incontro sulle “Manovre di disostruzione delle vie aree in età pediatrica”, gestito dalla Croce Rossa Italiana presso il Centro per le Famiglie Galleria del Sole. Incontro a numero chiuso. Iscrizione obbligatoria contattando lo Sportello InformaFamiglie&Bambini.

LE PAROLE DEI GENITORI

Percorso di accompagnamento alla genitorialità in gruppo, per genitori con figli da 0 a 18 anni. Il primo dei 5 appuntamenti sarà martedì 15 ottobre, alle 20.30 alla Galleria del Sole. L’iscrizione al ciclo di incontri è gratuita.

GENITORI E ADOLESCENTI NELL’EPOCA DI INTERNET E DEL NARCISISMO

Ciclo di tre incontri per genitori con figli adolescenti organizzati della Regione Emilia Romagna:

– “L’adulto autorevole ai tempi degli influencer e degli youtuber. Costruire l’alleanza tra scuola e famiglia”, incontro con lo psicologo Matteo Lancini. Martedì 15 ottobre, alle ore 18.00 a Castel S.Giovanni – Oratorio S.Filippo Neri, via Gazzotti n. 1;

– “Internet tra nuove normalità e nuove dipendenze – social, selfie, sexting, cyberbullismo, videogiochi, sovraesposizione e ritiro sociale”, incontro con Tania Scodeggio, psicologa e psicoterapeuta per adolescenti, giovani adulti e genitori. Mercoledì 23 ottobre, alle ore 18.00 a Fiorenzuola d’Arda (PC) presso l’auditorium San Giovanni, piazzale San Giovanni n.2;

– “Molti amici e nuovi amori – l’irresistibile bisogno di amicizia, il gruppo, l’amore e la sessualità”, incontro con Loredana Cirillo, psicologa e psicoterapeuta, svolge attività clinica con adolescenti e genitori. Martedì 5 novembre, alle ore 18.00 a Piacenza presso il Centro per le Famiglie, Centro Civico Farnesiana, Galleria del Sole n. 40.

POMERIGGIO ANIMATO PER FAMIGLIE

Venerdì 18 ore 17.00, Centro per le Famiglie Galleria del Sole: “Il pennello magico”, animazione di e con Pappa&Pero. A seguire conversazione tematica per i genitori sul tema dell’uso consapevole delle nuove tecnologie. Partecipazione gratuita.

INCONTRO INFORMATIVO DI PRESENTAZIONE SUI CORSI PREPARTO

Sabato 19 alle ore 9.00 si terrà la presentazione dei corsi pre-nascita per mamme che partoriranno nel mese di gennaio 2020, a cura delle ostetriche dell’Ausl e del Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza. L’incontro è ad accesso libero e si svolgerà alla Galleria del Sole n.55 – Centro Civico Farnesiana.

PERLAMAMMA

Programma di allenamento per neo-mamme: Ogni lunedì e ogni venerdì, al Centro per le Famiglie Galleria del Sole, in due fasce orarie: alle 9.45 o alle 11.00. Programma di allenamento per le mamme in attesa dal quarto mese di gravidanza in poi. Ogni lunedì alle 12.15, al Centro per le Famiglie Galleria del Sole. Le iscrizioni sono sempre aperte, ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell’anno. Per info sui costi e iscrizioni: 349.5803862 (Betta)

—

Per ricevere mensilmente gli aggiornamenti è possibile iscriversi alla Newsletter InformaSociale tramite l’apposito box a disposizione sul sito www.comune.piacenza.it/informasociale

__________________________

A cura di

InformaSociale

Via Taverna, 39 – tel. 0523/492731 – fax 0523/492736

informasociale@comune.piacenza.it

Via XXIV Maggio, 28 – tel. 0523/492022 – fax 0523/492556

informahandicap@comune.piacenza.it

www.comune.piacenza.it