Metalmeccanica, imprenditori a confronto a Rivalta per l’”Innovation Day Intesi”

Una giornata dedicata agli imprenditori del settore metalmeccanico per confrontarsi sulle novità in materia di innovazione tecnologica, digitalizzazione e incentivi. E’ l’”Innovation Day Intesi”, in programma il prossimo 8 ottobre nella cornice del Castello di Rivalta (Piacenza).

Un appuntamento promosso da Intesi Software Srl, società di Niviano di Rivergaro leader nel settore dello sviluppo di software ERP. “In un mondo estremamente competitivo come quello attuale, – spiegano – trovare strumenti all’avanguardia che aiutino l’azienda e l’imprenditore di PMI ad operare correttamente nel proprio mercato di appartenenza è, a dir poco, fondamentale. Nasce da tale presupposto questo importante appuntamento annuale con l’innovazione”.

“L’Innovation Day Intesi è infatti una giornata dedicata interamente al confronto e al dialogo tra oltre 40 imprenditori di diversi settori (carpenteria, stampaggio, meccanica di precisione ecc.) che vogliono incrementare la propria marginalità riducendo i tempi e i costi di lavoro sfruttando i vantaggi della digitalizzazione”.

Durante la giornata quattro imprenditori di importanti Pmi del settore metalmeccanico racconteranno le loro storie di successo sui temi di: Industry 4.0 e benefici fiscali in vigore, interconnessione macchine, software avanzati per la raccolta dati; ottimizzazione della produzione.

La giornata sarà caratterizzata da momenti di diverso spessore, alcuni più teorici ed altri più ludici. Intesi offrirà agli imprenditori invitati e provenienti da tutta Italia un pranzo tipico piacentino per far conoscere i prodotti del territorio. Il tutto si concluderà nel pomeriggio con una visita guidata al Castello di Rivalta.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: https://www.intesisoftware.it/innovation-day