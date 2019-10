Metronotte, salvata una piccola lepre gravemente ferita

Lepre ferita lungo la strada, interviene una guardia di Metronotte Piacenza.

E’ successo nella notte di sabato 6 ottobre: la guardia giurata era impegnata nei consueti giri di pattugliamento, quando ha notato una piccola lepre gravemente ferita lungo la strada. Ha immediatamente portato l’animale al Piacenza Wildlife Rescue Center per le cure del caso: la lepre è stata medicata e fortunatamente ora è fuori pericolo anche se, prima di poter essere rimessa in libertà, dovranno trascorrere alcuni giorni per permetterle di riprendere le forze.

“Metronotte Piacenza – sottolineano dall’istituto di vigilanza – ha a cuore la sicurezza di tutti”.