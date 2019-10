Militaria e Giocattoli nel week end a Borgofaxhall

Sabato 19 ottobre e domenica 20 ottobre alla Galleria Commerciale Borgo FaxHall sarà il D-Day del divertimento. Per tutto il week end Borgo FaxHall ospiterà mostre mercato, esposizioni interattive di Lego, sfide di Subbuteo e una serie di appuntamenti ad hoc di Magic Planet per tutti gli appassionati di giochi di ruolo e di carte con l’inaugurazione di Magic Eternal League 2020 – Torneo Modern cui si affiancherà Prerelease Pokemon Eclissi Cosmica, Piacenza è una delle tre location in tutta Italia a ospitare questo importante evento.

Dopo il grande successo e riscontro di pubblico dell’ultima edizione, torna la mostra del giocattolo e collezionismo militare “Militaria e Giocattoli” patrocinata dal Comune di Piacenza. L’appuntamento è per il 19 e 20 ottobre, dalle 9,30 alle 18,30. La mostra ospiterà una ricchissima selezione di oggetti d’interesse storico quali i cimeli dei due conflitti mondiali e oggettistica militare più recente.

Per quanto concerne i giocattoli verrà esposto un vasto repertorio di giochi vintage, trenini, automobiline, soldatini, bambole, modellismo vario, fumetti, album di figurine, costruzioni, robot ed altro ancora. Durante il week end sarà presente l’Associazione Arma Aeronautica della Sezione di Piacenza che esporrà al pubblico alcuni cimeli riguardanti la storia del 50esimo Stormo Piacenza, dell’aeroporto Gaetano Mazza di San Damiano a Piacenza e altre chicche per gli appassionati di Collezionismo aeronautico.

Restando in tema di gioco – e di successi – per tutto il week end tornerà anche Piacenza calcio Subbuteo con i suoi tornei e tante sfide all’ultimo goal. Dopo la prima edizione del Subbuteo Città di Piacenza trofeo Borgo FaxHall, che ha incoronato il veronese Federico Milan come miglior giocatore, il gruppo piacentino guidato da Stefano Torre torna a emozionare gli appassionati sempre con il patrocinio del Comune di Piacenza. Tavoli da gioco saranno disponibili per coloro che vorranno cimentarsi in questo appassionante gioco.

I più piccoli – ma non solo – si potranno immergere nel magico mondo dei Lego con la prima edizione della Mostra mercato Lego di Ufo Giocattoli. Al primo piano della Galleria – nella piazzetta di Pittarosso – sabato 19 e domenica 20 ottobre verrà allestita con un’area dedicata ai mattoncini più famosi al mondo, una serie di creazioni e fantastiche costruzioni oltre a un’area gioco per i bambini e una mostra mercato dedicata al mondo dei Kinder Sorpresa per i collezionisti e gli appassionati. Sarà inoltre possibile portarsi a casa un po’ di magia con gli stand di vendita autorizzati.

Giochi di ruolo e giochi da tavolo protagonisti degli appuntamenti organizzati da Magic Planet che catalizzerà l’attenzione degli appassionati di Magic e Pockemon. Si partirà sabato 19 alle 15 con la prima tappa inaugurale di Magic Eternal League 2020 – Torneo Moderna cui si affiancherà Prerelease Pokemon Eclissi Cosmica Piacenza è una delle tre location in tutta Italia a ospitare questo importante evento.

Domenica 20 ottobre si ripartirà dalle 11 con Pokemon League Challenge, dalle 14,30 andranno in scena le sfide di Pauper – Magic Eternal League e dalle 15 tornerà Magic Eternal League 2020 – Torneo Pauper. Replica nella giornata di domenica alle 15 circa l’appuntamento Prerelease pokemon Eclissi Cosmica.