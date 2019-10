Molinari e Tarasconi “I lavoratori degli appalti postali non sono di serie B”

Passata all’unanimità, nella seduta di commissione, la risoluzione sottoscritta dai consiglieri regionali piacentini Gian Luigi Molinari e Katia Tarasconi a sostegno dei lavoratori degli appalti postali. “Abbiamo cercato di approfondire il tema incontrando gli stessi lavoratori a Piacenza i quali hanno manifestato più volte grande preoccupazione sulle loro condizioni contrattuali ormai insopportabili”.

“A partire da gennaio-febbraio 2020 – ha relazionato Molinari nel corso della seduta – ci sarà un nuovo soggetto appaltatore e chiediamo quindi alla giunta di supervisionare per mettere queste persone nella condizione di lavorare decorosamente, ricevere quanto gli spetta e di poter utilizzare mezzi idonei per la consegna della posta”.

Secondo i consiglieri dem è quindi” importante porre attenzione su questo delicato passaggio di testimone: il futuro soggetto dovrebbe garantire – oltre a un trattamento adeguato dei dipendenti – l’impegno nel prevenire la formazione di zone d’ombra e sacche di illegalità nello svolgimento del servizio essenziale. Tutto ciò per evitare quanto accaduto con le precedenti aziende”.

Molinari e Tarasconi hanno infine ribadito “l’importanza di tale servizio, che è privato ma che di fatto ha una valenza pubblica, per la comunità. Con questo atto di indirizzo e in collaborazione con i sindacati è urgente superare un problema che rischia di implodere. In contrasto con la situazione critica, Poste italiane ha manifestato attenzione ed impegno per i piccoli territori e per questo motivo – hanno concluso – ci auguriamo che il confronto che chiediamo con Poste, Ministero, Ispettorato del lavoro e Sindacati avvenga al più presto per superare le anomalie denunciate”.