Monticelli, l’aglio bianco piacentino va in tv con il conduttore Luca Sardella

Tutto è pronto in casa Co.p.a.p. (Cooperativa Produttori Aglio Piacentino) per la tradizionale Fiera dell’Aglio di Monticelli d’Ongina, che dal 4 al 7 ottobre vedrà il paese invaso da visitatori di tutta la provincia e zone limitrofe.

Anche per quest’anno l’aglio bianco piacentino avrà visibilità nazionale nel nuovo programma del noto conduttore Luca Sardella “Sempre Verde”, in onda su Rete4.

Tante le iniziative della 44esima edizione, tra musica, arte, cortei storici, bande musicali e gusto. Domenica 6 ottobre dalle ore 10 e 30 grande inaugurazione della Fiera con corteo storico, spettacolo degli sbandieratori e taglio del nastro.

“La Cooperativa Produttori Aglio Piacentino sarà presente con la sua Famiglia Genuina al completo – spiegano i responsabili – (Aglio, Cipolla e Scalogno) anche se il “Re della Fiera” sarà l’originale aglio bianco piacentino, 100% italiano, caratterizzato dal marchio DNA Controllato a garanzia di un prodotto coltivato nel territorio di Monticelli d’Ongina e nei paesi limitrofi. Per tutta la giornata, nello stand di Co.p.a.p – insieme a quello della Pro Loco di Monticelli d’Ongina –, sarà possibile assaggiare e acquistare i prodotti della Cooperativa. Luca Sardella farà compagnia ai presenti, facendoli giocare con l’aglio bianco piacentino: ai vincitori verrà offerta un’escursione in battello sul fiume Po, in collaborazione con Isola dei Tre Ponti”.